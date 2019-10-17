Задержание парня с 17 кг наркотиков в Киеве: появились подробности (видео, фото)

Злоумышленником оказался киевлянин, который ранее не привлекался у уголовной ответственности

/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

В столичной полиции прокомментировали и сообщили подробности недавнего задержания на Севастопольской площади парня с большой партией наркотических веществ.

Как сообщает пресс-служба главка Национальной полиции в Киеве, молодой человек был задержан в рамках расследования уголовного производства по ч. 3 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Он является владельцем шести интернет-магазинов по продаже наркотиков. Пакеты с психотропами он отправлял под видом торгового бренда, куда вкладывал рекламные карточки, магнитики с логотипами магазина.

Правонарушитель был задержан, когда получил посылку в одном из отделений почты. Осмотрев отправление, копы обнаружили и изъяли семь килограммов амфетамина и 10 килограммов психотропа. Кроме того, в ходе осмотра 14 почтовых отправлений, которые он отправлял накануне, были обнаружены и изъяты 500 граммов соцветий каннабиса, 81 таблетка "экстази", 500 граммов амфетамина, 700 граммов PVP и 301 марка ЛСД. Стоимость изъятых веществ по ценам "черного рынка" составляет более 10,5 млн гривен.

Полицейские выяснили, что сбыт запрещенных веществ был налажен в Киеве, Одессе, Львове, Харькове, Сумы и проходил через так называемые "закладки". Наркодельцом оказался киевлянин 1991 года рождения, который ранее не привлекался к уголовной ответственности. Задержанному грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, не так давно в столице боролись с теми, кто распространяет наркотики. А именно – с рекламой, которую дилеры пишут на заборах и стенах домов.

Также мы сообщали, что в Харькове развернули активную кампанию по борьбе с "закладками" и продавцами наркотиков. В мэрии открыли горячую линию для обращений, а студенты создали чат-бот.

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