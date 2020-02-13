Задержание со стрельбой вора на Range Rover в Киеве: появились подробности и видео

Как сообщают столичные паблики, мужчина ранее уже "засветился" на краже продуктов из супермаркета

/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

Столичная полиция сообщила подробности задержания со стрельбой водителя-беглеца на Range Rover на Броварском проспекте.

Так, по данным пресс-службы Главного управления Национальной полиции Киева, сотрудники полка полиции особого назначения остановили для проверки автомобиль и в салоне заметили пистолет. В итоге водитель начал убегать от копов, один из спецназовцев успел запрыгнуть на пассажирское сиденье внедорожника, а другие полицейские начали преследование и применили табельное оружие – мужчина остановился на мосту Метро.

Водителем оказался 38-летний иностранец, у которого есть вид на постоянное место жительства в Украине. Ранее он был судим за кражу.

В отношении мужчины открыты уголовные производства по ч. 1 ст. 342 (Сопротивление представителю власти, работников правоохранительных органа, государственному исполнителю, частном исполнителю, члену общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащему, уполномоченному лицу Фонда гарантирования вкладов физических лиц) и ч. 1 ст. 263 (Незаконное поведение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

Полицейские устанавливаются происхождения оружия и цели его хранения.

Кроме того, в паблике "Киев Оперативный" сообщается, что мужчина ранее "засветился" на краже в супермаркете в Броварах. В частности, он с женщиной вынесли из магазина продуктов на более чем 2 тыс. гривен.

Напомним, что в Киеве на Минском проспекте мужчина с участковым офицером задержали злоумышленника, который представился электриком и ограбил пенсионерку.

Ранее сообщалось, что в Ирпене произошло жестокое убийство молодого парня из-за несуществующей кражи 600 долларов.

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