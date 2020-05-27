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Загадочная смерть в Киеве: мужчина погиб в котловане с водой

27 мая, 12:11

Александр Марущак

Тело нашли в яме над поврежденной теплотрассой

В Киеве на месте проведения ремонтных работ на теплотрассе возле дома по ул. Григоровича-Барского, 7-а (Святошинский район) обнаружили мертвого мужчину. Тело нашли сегодня, 27 мая, в 8:45.

"На месте проведения ремонтных работ на теплосети было обнаружено тело мужчины без признаков жизни. Его заметили жители соседних домов. Тело обнаружили в котловане вместе с оградой, которая была установлена вокруг места ремонта", – сообщили в КГГА.

Там также добавляют, обстоятельства происшествия свидетельствуют о том, что инцидент не связан с утечкой теплоносителя. Аварийная бригада завершила работы сегодня в 5:30.

Сотрудники ГСЧС, прибывшие на место, зафиксировали температуру воды в котловане не более +32 градусов. Начаты следственные действия. Личность мужчины пока не установлена, тело только извлекли из воды. Предварительно, человек был нетрезвым, оступился и вместе с ограждением упал в котлован с водой. Так ли это – должно установить следствие.

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Напомним, после загадочной смерти подростка в городе Прилуки, Черниговской области, тело погибшего Дениса Чаленко было отправлено в Киев на дополнительную экспертизу. Исследование тела 14-летнего школьника проходит в киевском морге. К делу привлекли Главное управление полиции Киева.

Напомним, парня нашли мертвым на железнодорожных путях. По официальной версии черниговской полиции, произошел несчастный случай, а вот родители убеждены, что их сына жестоко убили и подложили его тело на рельсы, чтобы скрыть преступление.

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Киев несчастный случай обстоятельства происшествия Святошинский район

Источник: Сегодня

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