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Заказное убийство женщины под Киевом: СБУ раскрыла новые детали

11 ноября, 11:41

По данным СБУ, предпринимательница решила убить женщину не из-за адюльтера, а из-за имущественного спора

/ Фото: СБУ

Служба безопасности Украины раскрыли детали очередного заказного убийства. Так, спецслужбе удалось предупредить убийство женщины – любовницы мужа заказчицы. По данным СБУ, в основе конфликта на самом деле лежит имущественный спор вокруг недвижимости, а не адюльтер.

"Оперативники спецслужбы получили информацию, что местная предпринимательница, которая занимается валютно-обменными операциями и арендой недвижимости, подыскивает среди представителей криминальных кругов исполнителя для совершения убийства. Правоохранители установили, что женщина "заказала" жительницу Киевской области из-за имущественного спора относительно собственности на недвижимость в столичном регионе. За совершение убийства злоумышленница предлагала исполнителю 10 тысяч американских долларов", - говорится в сообщении.

Для предупреждения убийства оперативники СБУ вывели организатора на условного "киллера". Было задокументировано, как заказчица передала "исполнителю" аванс в размере четырех тысяч долларов во время встречи, на которой обсуждались детали преступления.

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Для предоставления "доказательств ликвидации жертвы" сотрудники СБУ провели спецоперацию и инсценировали убийство женщины в заброшенном здании в лесу. Для подтверждения выполненного задания было сделано постановочные фото. Заказчица была задержана на одной из улиц Киева после получения "отчета" об имитируемом убийстве и передачи второй половины суммы.

/ Фото: СБУ

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Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

В рамках открытого уголовного производства по п. 11 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство, совершенное по заказу) Уголовного кодекса Украины решается вопрос об объявлении задержанной о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет.

Как сообщали новости "Сегодня", в августе стало известно об исчезновении матери с дочерью в Киевской области. Их автомобиль обнаружила полиция на территории Броварского района. Позже выяснилось, что исчезновение двух женщин под Киевом оказалось заказным убийством, за которое заплатил бывший муж.

Также сообщалось, что в Донецкой области полиция и сотрудники Службы безопасности Украины провели спецоперацию: они инсценировали убийство и спасли жизнь человека, который даже не подозревал, что находится в смертельной опасности.

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СБУ киевская область заказное убийство

Источник: Сегодня

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