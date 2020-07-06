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Женщина с маленьким сыном выпрыгнула из окна в Киеве: копы рассказали, как идет расследование

6 июля, 16:27

Наталья Руда Наталья Руда

Киевлянка и ребенок до сих пор находятся в больнице

Столичные следователи объявили подозрение 40-летней женщине, которая выпрыгнула из окна четвертого этажа с трехлетним сыном. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киеве.

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Инцидент произошел на улице Ивана Мазепы на Печерске 19 июня. После ЧП мать с ребенком госпитализировали и успели вовремя оказать им медицинскую помощь.

"По словам врачей, состояние женщины и ребенка пока стабильное. С травмами различной степени тяжести мальчик и его мать до сих пор находятся на реабилитации в клиниках. Следственным отделом Печерского управления полиции сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины", – говорится в сообщении.

С женщиной планируют провести судебно-психиатрическую экспертизу, чтобы определить вменяемость.

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Ранее сообщалось, что в Белой Церкви 21-летнюю девушку, которая выбросила с балкона свою новорожденную дочь, приговорили к трем годам лишения свободы.

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Также в столичной школе выпрыгнула из окна девочка.

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Киев покушение подозрение

Источник: Сегодня

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