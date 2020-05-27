Жертва "полицейского изнасилования" в Кагарлыке опасается, что ее могут сделать виноватой

Девушка, пострадавшая от изнасилования в городском управлении полиции Кагарлыка, в котором подозревают двух правоохранителей, опасается того, что на нее будут оказывать всяческое давление и могут обвинить в том, что она сама виновата в сексуальном преступлении. Об этом сайту "Сегодня" сообщил ее адвокат Евгений Мельниченко.

"Они (семья пострадавшей. – Авт.) хотят, чтобы ее не сделали виноватой. Они опасаются этого, опасаются давления", – сказал сайту "Сегодня" адвокат пострадавшей Евгений Мельниченко.

В селе Ставы, где проживает пострадавшая от полицейского произвола, корреспонденту сайта "Сегодня" удалось пообщаться с местными жителями. Селяне охарактеризовали ее и ее семью достаточно положительно. В частности, сельский голова Владимир Михайленко отметил, что громада готова помочь жертве изнасилования.

"Это обычная семья, о пострадавшей могу сказать, что это образцовая мама для своей маленькой дочери. Сама пострадавшая, ее зовут Неля, проживает со своей дочерью и мамой. Многие люди им сочувствуют из-за произошедшего. Кстати, будет подниматься вопрос о том, чтобы в случае необходимости направить пострадавшую на реабилитацию", – рассказал нам староста села Ставы Кагарлыкского района Владимир Михайленко.

Напомним, как ранее рассказал сайту "Сегодня" адвокат пострадавшей Евгений Мельниченко, за пострадавшей ранее пытался "ухаживать" один из подозреваемых.

Отметим, что подозреваемые, Кузив и Сулима, отказались признать свою вину. Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей без права выйти под залог.

Кроме того, жена одного из подозреваемых, Сергея Сулимы, – Анна выступила в защиту своего супруга.

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