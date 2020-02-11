Жесткое ДТП под Киевом: Opel на скорости въехал в бетонный столб (фото, видео)

Водителя в критическом состоянии госпитализировали и ищут его родственников

Под Киевом на Житомирской трассе Opel Insignia во вторник, 11 февраля, на большой скорости слетел с дороги и врезался в бетонную опору перехода. Водителя в критическом состоянии госпитализировали. Об этом сообщается в паблике "dtp.kiev.ua".

"Водитель не был пристегнут, извлечен, в критическом состоянии, госпитализирован в 17-ю больницу. Довезли живым. Контактов нет. Очень срочно ищем родственников", - говорится в сообщении паблика.

Также там опубликовано видео с места аварии:

Напомним, в Киевской области на 122-м километре дороги Киев – Звенигородка у разворота в направлении Таращи утром во вторник, 11 февраля, произошло смертельное ДТП. Сообщалось, что столкнулись фура и легковушка, водитель ВАЗа погиб.

Ранее в Киеве недалеко от станции метро "Почтовая площадь" пьяная девушка-водитель Suzuki Vitara устроила ДТП. При этом она отказалась проходить тест на содержание алкоголя в крови и устроила копам скандал.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram