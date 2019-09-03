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В Житомирской области мотоцикл влетел в столб: двое мужчин оказались в реанимации

3 сентября, 11:23

Причиной ДТП могло стать игнорирование безопасной скорости движения

Фото: ГУНП в Житомирской области

Фото: ГУНП в Житомирской области

В городе Барановка мотоцикл на скорости врезался в бетонную опору линии электропередач. Пострадали два человека, сообщили в пресс-службе полиции Житомирской области

ДТП произошло около 17:00 2 сентября. Как выяснилось, 29-летний водитель мотоцикла Honda, двигаясь по улице Некрасова, не справился с управлением. Из-за этого мотоцикл въехал в бетонную опору линии электропередач.

Фото: ГУНП в Житомирской области

В результате аварии мотоциклиста и его 29-летнего пассажира с тяжелыми травмами госпитализировали в реанимационное отделение больницы. По версии копов, вероятной причиной ДТП могло стать игнорирование безопасной скорости движения. На данный момент полицейские выясняют обстоятельства аварии в рамках начатого досудебного расследования.

Ранее сообщалось, что за шесть месяцев 2019 года в Украине произошло 73 145 дорожно-транспортных происшествий. В результате аварий погиб 1331 человек. В частности, общее количество ДТП выросло на 8,2% (за шесть месяцев 2018 года было зафиксировано 68 776 аварий).

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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ДТП мужчины полиция реанимация мотоцикл столкновение столб пострадавшие житомирская область

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