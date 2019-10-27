Жесткое ДТП в Киеве: мотоцикл разорвало от столкновения с иномаркой (видео)

Водитель автомобиля утверждает, что мотоциклист нарушили правила движения и проехал на красный свет

/ Фото: Информатор

Недавно под Киевом в ДТП погибла девушка-байкера, но лихачи все равно продолжают гонять. Теперь на Дорогожичах случилось страшное ДТП с участием мотоцикла и иномарки, но, к счастью, не смертельное.

Об этом сообщает "Информатор".

Авария случилась в Шевченковском районе Киева по адресу улица Юрия Ильенко 52а с участием двух автомобилей и мотоцикла. Столкнулись Renault Scenic, Daewoo и байк Yamaha. Пострадали два человека.

Водитель Renault утверждал, что мотоциклист нарушил правила дорожного движения и проехал на красный свет, в результате чего произошло столкновение. От удара у мотоцикла оторвало колесо, а после этого он зацепил еще Daewoo.

Отмечается, что на мотоцикле ехали два парня и оба с травмами попали в больницу, а водители автомобилей не пострадали. Что касается байка, то от удара у него оторвало переднее колесо.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно под Львовом случилось смертельное ДТП с участием мотоцикла, в результате которого погибли два парня.

Отметим, что за девять месяцев 2019 года в Украине произошло 114 769 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 2369 человек. Такие данные приводит патрульная полиция.

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