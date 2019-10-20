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Смертельное ДТП с мотоциклом под Львовом: погибли двое друзей

20 октября, 14:52

Два парня погибли после столкновения с деревом под Бродами

/ Фото: Pixabay

Вслед за гибелью девушки-байкера в Киеве, ДТП унесло жизни еще одного мотоциклиста и его пассажира, на этот раз – во Львовской области.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Национальной полиции, авария случилась в ночь на 20 октября в Бродовском районе.

Полицейские установили, что 21-летний мотоциклист не справился с управлением своего "железного коня" и въехал в дерево. ДТП произошло между селами Высоцкое и Заболотцы.

И водитель, и его 21-летний друг скончались на месте.

"Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, решается вопрос об открытии уголовного производства", – добавили в Нацполиции.

Как уже сообщали новости "Сегодня", за девять месяцев 2019 года в Украине произошло 114 769 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 2369 человек. Таким образом, по сравнению с тем же периодом прошлого года все показатели аварийности на украинских дорогах увеличились.

Мы также писали, что самой распространенной причиной аварий с пострадавшими в Украине является превышение безопасной скорости. На втором месте – нарушение правил маневрирования, на третьем – нарушение правил проезда перекрестков, на четвертом – несоблюдение дистанции, на пятом – управление авто в пьяном виде. Глава МВД Арсен Аваков уже заявил о возможном новом повышении штрафов за нарушения ПДД.

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авария ДТП мотоциклисты Львовская область мотоциклы дорожное происшествие

Источник: Сегодня

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