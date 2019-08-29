Жестокое убийство под Киевом: полиция устанавливает личность погибшего

Мужчине было около 30 лет

Фото: ГУ Нацполиции Киевской области

Правоохранители открыли уголовное производство по факту умышленного убийства, которое произошло поздно вечером 28 августа в селе Белогородка Киево-Святошинского района. Напомним, тело неизвестного мужчины было найдено неподалеку коттеджного городка в канаве.

"Личность погибшего устанавливается, на вид ему около 30 лет. В ходе предварительного осмотра у него обнаружили ножевое ранение в области сердца. Тело направлено на экспертизу", – рассказали в ГУ НП Киевской области.

Поиски злоумышленника продолжаются. Также правоохранители разыскивают орудие убийства – на месте происшествия его не было.

Напомним, накануне на Окружной дороге в Святошинском районе из авто было выброшено тело молодого парня с перерезанным горлом. Отметим, что оба преступления произошли относительно недалеко друг от друга. Однако могут ли они быть связаны между собой, пока неизвестно.

Ранее в Ирпене произошло жестокое убийство молодого парня из-за несуществующей кражи 600 долларов. В совершении преступления подозреваются два строителя, с которыми работал погибший.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram