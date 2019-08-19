Жестокое убийство женщины на столичной Русановке: подозреваемого отправили под арест

Мужчина сначала нанес женщине ножевое ранение в голову, расчленил тело и утопил останки

/ Фото: Александр Яремчук

Мужчину, который подозревается в жестоком убийстве женщины на столичной Русановке, отправили под арест сроком на два месяца без права внесения залога. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

"Как выяснилось, накануне женщина вместе с подозреваемым находилась в его квартире. Между ними возникла ссора, во время которой злоумышленник нанес женщине смертельное ножевое ранение в голову. В дальнейшем с целью скрыть преступление мужчина расчленил тело женщины, сложил в пакеты и утопил в Русановском канале", - говорится в сообщении.

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В доме 38-летнего подозреваемого следственно-оперативная группа изъяла ножи, топор, ножовку и другие вещественные доказательства.

Задержанному мужчине сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) УК Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Отметим, что еще 14 августа в соцсетях появился крик о помощи: на ул. Энтузиастов пропала 35-летняя женщина Ирина Клипкова, местная жительница, которая работала продавщицей. Спустя два дня стало известно о жутком финале поисков. В местном канале на той же улице были обнаружены черные пакеты с фрагментами человеческого тела. Жители Русановки заговорили о маньяке, однако выяснилось, что жестокое убийство совершил знакомый женщины, с которым она общалась больше 10 лет.

Также в Киеве произошло убийство 18-летней девушки. Подозреваемый оказался ее ровесником, его задержали в Полтаве.

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