Жуткое ДТП в Киеве: Volkswagen перевернулся и едва не слетел в озеро (видео)

В Киеве в пятницу, 14 февраля, на улице Березняковской произошла серьезная авария – Volkswagen столкнулся с Hyundai, выехал с дороги и едва не слетел в озеро Тельбин. Об этом сообщается в Telegram-канале "Киев Сейчас".

"Столкнулись Hyundai и Volkswagen. От удара последний перевернулся и покатился к озеру. От воды спасло дерево, об которое автомобиль остановился. Водителя "фольца" забрали в больницу с травмой шеи", – говорится в сообщении.

При этом на опубликованном видео видно, что авто остановилось в нескольких метрах от пешеходной дорожки у озера, по которой ходят люди.

Видео: Telegram-канал Киев Сейчас

Напомним, в Киеве вечером 13 февраля на перекрестке улицы Кирилловской и Хвойки на трамвайных путях столкнулись маршрутка "Богдан", которая курсирует по рейсу №587, и Audi. В результате ДТП пострадали по меньшей мере четыре человека, среди них беременная женщина.

Ранее в Киеве недалеко от станции метро "Почтовая площадь" пьяная девушка-водитель Suzuki Vitara устроила ДТП. При этом она отказалась проходить тест на содержание алкоголя в крови и устроила копам скандал.

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