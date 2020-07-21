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Авария на коллекторе в Киеве: на Виноградаре перекрыли проезд и отключили в домах воду

21 июля, 14:57

Наталья Руда Наталья Руда

Коммунальщики продолжают ремонт на пересечении просп. Василия Порика и просп. Правды

На столичном Виноградаре продолжают ликвидировать аварию на канализационном коллекторе диаметром 1000 мм на пересечении просп. Василия Порика и просп. Правды. В связи с этим на проезжей части перекрыто движение, а в десятках домов отключили водоснабжение.

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Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.

Подача воды отключена по адресам:

  • просп. Василия Порика, 15, 17-А, 17-Б, 17, 13, 11-А, 2, 13-А, 13-Б, 11, 11-Б, 11-В, 9, 9-В, 7-Б , 7-А, 8-А, 8, 10, 3-Б, 5, 3-А, 3, 1/15, 12, 12-А, 14-А, 14, 16;
  • просп. Георгия Гонгадзе, 32-Б, 32-А, 32-А (детский сад), 20-Г, 32-Д (детский сад), 20-Б, 20-К, 24-Б, 20-В, 20-Е , 20-Д, 20-Ж, 32-Ж, 32;
  • просп. Свободы, 17, 20-А / 30, 22, 24, 24-А, 34, 22-А, 32, 30-А, 30-В, 28-Б, 42, 44, 44 (д / с), 19 28-А, 28, 26, 26-А, 24-Б, 26-В;
  • ул. Светлицкого, 35, 30-А, 34, 30/20-Б, 28-Б, 28-А, 24-Б (детский сад), 26, 26-А, 26-Б, 30/20, 28-В,
  • пер. Межевой, 7 (школа).

Для обеспечения потребностей жителей будут дежурить автоцистерны с питьевой водой по адресам:

  • перес. просп. Свободы и просп. Правды;
  • перес. просп. Порика и просп. Свободы;
  • перес. просп. Правды и ул. Маршала Гречко;
  • перес. просп. Гонгадзе и ул Свободы.

В "Киевводоканале" ориентировочным временем выполнения работ называют сутки.

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Место аварии

Место аварии

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При этом в "Киевпастрансе" уточнили, что в связи с аварией изменен маршрут автобусов №102 до 27 июля. Движение автобусов по направлению к кинотеатру "Братислава" организовано от ул. Светлицкого до просп. Правды по собственному маршруту, далее – просп. Георгия Гонгадзе – просп. Правды – просп. Василия Порика – просп. Правды, дальше по собственному маршруту.

Напомним, что из-за аварии на коллекторе на Виноградаре образовался четырехметровый провал на дороге.

Ранее мы писали, что в Киеве с 20 июля по 3 августа отключат горячую воду у всех потребителей, подключенных к системам теплоснабжения "Еврореконструкции" в границах 19 улиц Днепровского района

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Также на улице Антоновича возле станции метро "Лыбедская" произошел масштабный прорыв теплотрассы. В итоге кипяток хлынул на проезжую часть и затопил торговый центр Ocean Plaza, в котором находились люди.

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Киев ЖКХ коллектор Виноградарь

Источник: Сегодня

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