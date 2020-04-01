Большой ремонт: в Киеве со 2 апреля перекроют несколько улиц

В районе Демеевской площади работы продлятся сутки, а в центре – почти два месяца

В Киеве, несмотря на карантин, продолжается активный ремонт дорог. Так, со 2 апреля дорожные работы запланированы на нескольких участках, из-за чего на нескольких улицах частично ограничат движение, сообщает "Киевавтодор".

Так, 2 апреля с 8:00 до 17:00 на улице Сретенской будут укладывать асфальт.

В этот же день, 2 апреля, с 8:00 до 20:00 дорожные работы пройдут на проспекте Мира – на участке между улицами Чупринки и домом № 14.

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2 апреля с 8:00 до 21:00 3 апреля запланированы дорожные работы на нескольких участках в районе Демеевской площади:

на проспекте Науки – от ул. Голосеевской до Стратегического шоссе;

на Стратегическом шоссе – от пр. Науки до ул. Большой Китаевской;

на Голосеевском проспекте – от дома № 15 до дома № 19.

Кроме того, со 2 апреля по 20 мая пройдет долгосрочный ремонт дороги на Золотоворотской улице.

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Напомним, с 31 марта по 1 мая на проспекте Степана Бандеры частично ограничат движение в связи с капитальным ремонтом, сообщили в "Киевавтодоре".

По информации коммунальной корпорации, капитальный ремонт пройдет на участке между ул. Иорданской и путепроводом на ул. Богатырской в ​​направлении Северного моста. Во время работ движение будет организовано по одной полосе. Работы на участке в направлении Северного моста продлятся до начала мая.

А недавно начался самый масштабный ремонт дорог в истории Украины за весь период независимости. Планы грандиозные – власть обещает восстановить 4 тысячи километров трасс как международного, так и местного значения. Сейчас 95% всех дорог страны в неудовлетворительном состоянии – их покрытие часто разрушает перегруженный транспорт. Восстановление трасс началось в 18 областях.

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