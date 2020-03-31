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В Киеве на месяц частично перекроют проспект Степана Бандеры

31 марта, 15:04

Мила Князьская-Ханова

Ограничения вводят из-за капитального ремонта

С 31 марта по 1 мая на проспекте Степана Бандеры частично ограничат движение в связи с капитальным ремонтом, сообщили в "Киевавтодоре".

По информации коммунальной корпорации, капитальный ремонт пройдет на участке между ул. Иорданской и путепроводом на ул. Богатырской в ​​направлении Северного моста. Во время работ движение будет организовано по одной полосе. Работы на участке в направлении Северного моста продлятся до начала мая.

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В дорожной корпорации отметили, что обновление участка между ул. Иорданской и путепроводом на ул. Богатырской в ​​направлении ул. О. Телиги дорожники завершили на 3 недели раньше запланированного срока. Поэтому начали ремонт этого же участка, но в направлении Северного моста.

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Ранее новости "Сегодня" писали, что в Украине создали интерактивную карту дорог, на которой будут отображаться участки трасс, где ожидается ремонт, а также можно следить за текущим состоянием путей сообщения.

А недавно начался самый масштабный ремонт дорог в истории Украины за весь период независимости. Планы грандиозные – власть обещает восстановить 4 тысячи километров трасс как международного, так и местного значения. Сейчас 95% всех дорог страны в неудовлетворительном состоянии – их покрытие часто разрушает перегруженный транспорт. Восстановление трасс началось в 18 областях.

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Киев киевавтодор ремонт дорог капитальный ремонт

Источник: Сегодня

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