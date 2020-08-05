Борьба с машинами в Киеве или ремонты: зачем на Совских прудах срывают асфальт

В "Киевавтодоре" сообщили, по каким причинам на улице Колосковой работает спецтехника

В социальных сетях киевляне обсуждают видео, на котором дорожная техника проводит работы на участке дороги в районе Совских прудов.

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Под опубликованными кадрами указано, что "2-3 месяца назад "Киевавтодор" отремонтировал дорогу на Совских прудах. Сегодня же здесь местные жители намеренно повреждают ее трактором, чтобы через них не ездили машины, поскольку шумят…".

В коммунальной корпорации "Киевавтодор" сайту "Сегодня" уточнили, что дорожная техника работает на улице Колосковой, а вот намеренную порчу асфальта местными жителями опровергают.

"На участке улицы Колосковой, где работает указанная техника, в этом году мы не проводили ремонтных работ. Они проводились на другом участке по этой улице. В данном случае, работы на проезжей части проводят не местные жители, которым что-то мешает, а Соломенская РГА. Там начался ремонт коммуникаций по улице Колосковой, в частности, водопроводной сети. После завершения ремонтных работ рабочие восстановят дорожное покрытие на Колосковой", – пояснили нам в КК "Киевавтодор".

Ранее мы писали, что в Киеве снова хотят запретить ночную езду мотоциклистам.

Также сообщалось, что в центре Киева у здания Верховной Рады из-за коммунальной аварии провалился асфальт.

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Напомним, что на Демиевской площади под мостом на дороге по направлению к проспекту Лобановского под машиной Volkswagen провалился асфальт, передняя часть авто полностью провалилась в яму.

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