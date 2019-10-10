Капризы природы: отопительный сезон в Киеве временно отложили

Иллюстрация / Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Реклама

В четверг в Киеве значительно потеплело и многие киевляне озадачены: включат ли отопление 15 октября, как это было ранее. Тем более, что по прогнозу погоды с воскресенья (13 октября) температура воздуха днем прогреется до +20 градусов и более, а до конца недели столбик термометра не будет опускаться днем ниже +14 градусов тепла.

В Киевской городской государственной администрации заверяют, что подключать тепло в такую жаркую погоду не будут.

"Мы подключаем жилой фонд города к теплу, если среднесуточная температура на протяжении трех дней ниже 8 градусов тепла. В Киеве в последние дни наблюдалось похолодание и мы были готовы начать отопительный сезон, но посмотрели прогноз погоды и приняли решение отложить подключение жилого фонда к теплу. Будем ориентироваться по погоде и среднесуточной температуре. Например, три года назад было тепло и отопительный сезон начался 22 октября", – рассказали нам в КГГА.

Чиновники отмечают, что не собираются тратить дорогие ресурсы и устраивать киевлянам парилку.

"Зачем в жару +22-23 включать батареи? В этом нет никакой логики. Ведь люди же получат платежки и им придется за все платить. Благодаря теплой погоде мы сможем более существенно подготовиться к отопительному сезону: закончить ремонты, устранить повреждения на теплотрассах. Кстати, и конец отопительного сезона происходит не 14 апреля, как это было раньше. В этом году мы отключили потребителей от тепла 6 апреля, поскольку на улице уже было жарко. Мы делаем все, чтобы люди не переплачивали и будем держаться этой осенью как можно дольше. Ведь чем позже начнется отопительный сезон, тем меньше люди будут платить", – добавляют в мэрии.

В горадминистрации добавляют, что 30 сентября вышло распоряжение КГГА о том, что больницы, детские садики и социальную сферу столицы будут подключаться к теплу по индивидуальным заявкам.

"В больницах, где лежат больные дети, нужна определенная температура в палатах. Технически там уже могут подключаться к теплу, но исключительно по решению руководства этих учреждений. Возможно, из-за потепления там тоже захотят не спешить обогревать помещения до сильного похолодания", – говорят в КГГА.

В то же время, по словам премьер-министра Алексея Гончарука, в целом по Украине отопительный сезон начнется вовремя. Подробнее смотрите в сюжете:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама