Карантин в Киеве: могут ли остановить лифты в высотных домах

В социальных сетях киевляне активно обсуждают возможность остановки лифтов в высотных домах Киева. Якобы их могут остановить, чтобы избежать распространения коронавирусной инфекции. В Киевской городской государственной администрации нас заверили, что массовой остановки работы лифтов никто не планирует.

"В Киеве действительно участились поломки лифтов. Но жителям не стоит волноваться. Нет никаких распоряжений властей по поводу остановки работы лифтов в жилых домах. Лифты остановлены в некоторых случаях из-за плановых ремонтов. В таких случаях мы ремонтируем в первую очередь пассажирские лифты, акцент именно на них, чтобы в доме работал хотя бы один подъемник", – рассказали сайту "Сегодня" в КГГА.

Там добавляют, что грузовые лифты ждут своей очереди на ремонт.

"В первую очередь запускается пассажирский лифт. На сегодняшний день грузовыми лифтами пользуются мало. Вряд ли кто-то при такой ситуации в городе затеял в квартире ремонт или запланировал переезд", – добавляют в мэрии.

Городские чиновники призывают граждан как можно реже пользоваться лифтами.

"Мы настоятельно рекомендуем людям как можно меньше пользоваться лифтами, поскольку это потенциальный риск несоблюдения дистанции между пассажирами. Мы призываем молодых людей уступать места в лифтах пожилым людям, чтобы они поднимались в кабине одни. И выносить мусор без использования подъемника. Если человек живет, например, на 4-5 этажах. Так вы сможете избежать контакта с другими людьми, особенно заходя в лифт без маски или без перчаток", – поясняют в КГГА.

Быть максимально осторожными в лифтах призывают и чиновники Министерства охраны здоровья Украины. Там даже разработали специальную памятку для жителей многоэтажных домов и советуют наклеивать такие памятки на пол. Там уверены, что соблюдение таких мер предосторожности помогут избежать распространения инфекции.

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"Если вы живете в многоквартирном доме – избегайте скопления людей в лифтах и подъездах. Позаботьтесь о дезинфекции дверей, перил, кнопок. Если вы все-таки оказались в лифте не одни, обеспечьте максимально возможную дистанцию между соседями", – сообщают в МОЗ Украины.

В кабине лифта рекомендуют ехать стоя лицом к стенке и спиной к соседям.

Напомним, на днях Кабинет министров ввел новые ограничения для украинцев в рамках карантина. Теперь, среди прочего, с 6 апреля более двух человек не смогут собраться вместе на улице. Соответствующий проект постановления опубликован на сайте правительства.

Так, на время карантина, с 6 до 24 апреля, запрещается находиться в общественных местах без маски или респиратора. Также запрещено будет перемещение группы лиц в количестве более двух человек (за исключением родителей с детьми). Запрещается выход на улицу детей до 14 лет без сопровождения родителей.

На данный момент в Киеве закрыты кафе, рестораны, ТРЦ, спортивные комплексы. Нарушителям карантина грозит штраф от 17 тысяч гривен.

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