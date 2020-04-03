Кабмин ввел новые ограничения для украинцев: видеообращение Шмыгаля

Для всех, кто прибывает из-за границы, обязательна обсервация на две недели

В Украине будет ужесточен карантин – правительство ввело ограничения на передвижение украинцев на улицах. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, опубликовав соответствующее обращение в Telegram.

По его словам, власть продолжает усиливать меры по защите границ Украины.

"Останется работать лишь 21 пункт пропуска на государственной границе Украины. Также вводится обязательная обсервация сроком на 14 дней всех без исключения людей, которые прибывают в Украину", – сказал Шмыгаль.

Еще одним нововведением будет ограничение на передвижения на улицах страны. Отметим, что в Украине прогнозируют пик коронавируса на вторую половину апреля.

"Мы приняли постановление, которым запрещается передвижение по улицам более двух человек, за исключением людей, которые сопровождают детей. Правительство также призывает вас воздержаться, хоть погода и зовет на природу, от шашлыков, прогулок в парках, от массовых мест отдыха на ближайшие три или четыре недели. Это поможет нам избежать той ситуации, которая есть в других странах, где болезнь развивается гиперболично, очень быстро и с фатальными последствиями", – подчеркнул премьер. В тренде В Украине хотят ужесточить карантин: Ляшко назвал причину

Он добавил, что не будет останавливаться товарооборот в стране и критическая инфраструктура – все это будет работать и далее.

Как сообщали новости "Сегодня", по состоянию на утро 3 апреля в Украине были лабораторно подтверждены 942 случая заражений коронавирусом, из которых 23 с летальным исходом и еще 19 человек выздоровели. Виктор Ляшко ранее отмечал, что практически все умершие имели тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек и легких, что и стало основной причиной смерти. Смотрите подробней карту заболевших по регионам.

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