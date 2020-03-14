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Карантин в Киеве: в городе показали, как моют дороги, переходы и остановки (фото)

14 марта, 21:36

Мила Князьская-Ханова

Дороги и мосты столицы теперь моют машины со специальными средствами

В столице коммунальные службы усилили меры по санитарной обработке дорог, мостов и общественного транспорта. Также дезинфекцию маршруток осуществляют все частные перевозчики, маршрутные автобусы которых курсируют по столице, сообщил заместитель председателя КГГА Александр Густелев.

По данным КГГА, дороги и мосты столицы моют специальными средствами, а остановки и переходы дезинфицируют.

"Сегодня предприятия, подчиненные коммунальной корпорации "Киевавтодор", начали мытье дорог, мостов и путепроводов моющими средствами", – сообщил Александр Густелев.

Тем временем, в рамках дезинфекции остановок и подземных пешеходных переходов коммунальщики обрабатывают поручни, перила, скамейки и лифты. Такая дезинфекция проводится во всех районах столицы.

Также обязательно контролируется состояние здоровья работников всех предприятий – перед сменой они проходят тщательный медосмотр с температурным скринингом.

Ранее в Госпродпотребслубе Киева рассказали, как проверяют выполнения требований по соблюдению карантина в столичных ТРЦ, который действует в Киеве с 12 марта из-за опасности распространения коронавируса. Так, на входах в торговые центры появились медработники, которые визуально определяют, есть ли у посетителя признаки заболевания: лихорадка, насморк. Таким предлагают измерить температуру, а в случае ее выявления, посетителя не допускают в помещение и предлагают немедленно проехать в больницу для установления точного диагноза.

Отметим, что общенациональный карантин продлится три недели – с 12 марта до 3 апреля.

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КГГА коммунальщики перевозчики киевавтодор дезинфекция коммунальные службы

Источник: Сегодня

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