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Карантин в Киеве: школьники приходят на секции, а по улицам люди ходят без масок (фото)

12 марта, 13:25

Мила Князьская-Ханова

Пока в учебных заведениях пусто – в городских кафе, как обычно, многолюдно

В Киеве с 12 марта вступило в действие ограничение на проведение массовых мероприятий, а все учебные заведения закрылись на карантин. Во многих офисах заговорили о возможности работать в ближайшие три недели из дома. Однако, сегодня на улицах и в кафе столицы – по-прежнему многолюдно, на обочинах в районах офисных центров – множество машин, а в некоторых школах даже можно встретить детей.

Так, в Межигорской гимназии №19 на Подоле в фойе мы заметили девочек, которые, вероятно, пришли на занятия одной из секций. Дети прибывали на занятие вместе с родителями. А на школьном стадионе, где обычно днем занимаются школьники, сейчас бегают с мячом юные жители ближайших дворов, радуясь неожиданным каникулам.

Тем временем, в школе №124 – пустынно, а на входной двери размещена информация о приостановке учебного процесса и плакат от Минздрава об особенностях профилактики коронавируса. На входе охранник подтвердил, что школьников в учреждении нет. Судя по объявлениям, учебный процесс продолжается: дети учатся дома и держат связь с учителями в переписке.

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В Киево-Могилянской академии – пустынно, на территории университета – лишь рабочие и административный персонал. В коридоре мы заметили двух детсадовцев, видимо, кто-то из родителей взял детей с собой на работу. День открытых дверей, который должен был состояться в конце марта, перенесли на лето.

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Кинотеатр "Жовтень" закрыт с самого утра. На входе посетителей встречает табличка о том, что заведение не работает. При этом, дверь закрыта на замок, а по всем вопросам советуют обращаться в телефонном режиме.

Примечательно, что на улицах мы не встретили людей в медицинских масках. Также люди не используют их во время поездок в заполненном транспорте.

Ранее мэр столицы Виталий Кличко пригрозил административной и уголовной ответственностью организациям и учреждениям, которые не придерживаются введенных с 12 марта в столице противоэпидемических ограничений в связи с коронавирусом.

Отметим, на сегодняшний день в Украине зарегистрирован один случай инфицирования коронавирусом – в Черновцах. Известно, что сейчас состояние пациента, у которого обнаружили коронавирус, стабильное. Температура тела в течение суток колеблется от 37,1 до 37,6 градуса.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Киев дети школа карантин коронавирус

Источник: Сегодня

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