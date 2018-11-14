Киев от снега будут чистить всю ночь: водителей просят не бросать машины на обочинах

Спецтехника и бригады ручной уборки "Киевавтодора" продолжают очистку столицы от снега и просят водителей не оставлять автомобили вдоль улиц и дорог, чтобы не мешать спецтехнике убирать город от снега, сообщает коммунальная корпорация.

Снег сегодня убирали весь день, работы продолжатся и ночью. На магистральных улицах очистку от снега проводят "большими" и "малыми" колоннами снегоуборочной техники. После завершения вечернего часа пик на дороги выйдет дополнительная техника.

"Снегоуборочная техника и бригады по ручной уборке будут работать в течение всей ночи, чтобы утром киевляне и гости столицы могли безопасно и комфортно передвигаться по городу. "Киевавтодор" настойчиво обращается с просьбой к владельцам транспортных средств сегодня ночью не оставлять свой автотранспорт вдоль улиц и дорог, чтобы не мешать спецтехнике убирать город от снега", – сообщили в КК.

Согласно сообщению "Киевавтодора", дороги и тротуары сегодня чистят 339 единиц спецтехники и 413 работников ручной уборки.

Напомним, утром, за два часа снегопада в Киеве выпало почти три сантиметра снега. Сильный снегопад продолжался весь день и прекратиться еще не скоро: по данным синоптиков, это произойдет не раньше, чем днем в четверг, 15 ноября.

Тем временем, на станциях шиномонтажа и СТО уже с самого утра образовались огромные очереди на замену резины. Дешевле всего можно "переобуть" машину в одной из СТО на Богатырской – 200 гривен за комплект.

По состоянию на 18:00 на спецлинию "102" поступило 498 обращений о ДТП в Киеве.