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Киев возьмет кредит ЕБРР на ремонт теплосетей

Сегодня, 13:20

В течение отопительного сезона в городе было более шести тысяч аварийных ситуаций

Фото: Виталий Лазебник, Сегодня

До конца апреля текущего года столичные власти планируют подготовить и подписать "Соглашение о подготовке кредитного финансирования" с ЕБРР на модернизацию теплоэнергетического комплекса, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"Привлеченные кредитные средства будут направлены на техническое переоснащение киевских ТЭЦ и модернизацию тепловых сетей, что улучшит инфраструктуру централизованного теплоснабжения Киева", – говорится в сообщении.

В КГГА уточнили, что в течение отопительного сезона в городе было более шести тысяч аварийных ситуаций на тепловых сетях, прирост аварийности которых ежегодно составляет не менее 15%.

"По оценкам международных экспертов, модернизация теплоэнергетического комплекса потребует около 30 млрд грн", – уточняется в сообщении.

Концепция первоочередных инвестиционных проектов была предварительно принята кредитным комитетом ЕБРР. Проектом соглашения предусмотрены условия кредитования на сумму до 140 млн евро на срок до 13 лет по ставке не выше 6% годовых при условии предоставления городом финансовых гарантий. Кроме того, соглашение предусматривает проведение специалистами ЕБРР аудита и экспертизы действующего оборудования КП "Киевтеплоэнерго". Получение первоочередных инвестиций возможно уже в ближайшие 2-3 года.

Первая очередь инвестиционной программы включает пять проектов на общую сумму 140 млн евро. Это, в частности:

  • комплексная замена сетей, замена малоэффективных котельных и переподключение потребителей к другим источникам теплоснабжения, модернизация 8-ми крупных котельных;
  • модернизация части оборудования ТЭЦ-6 и внедрение газотурбинной установки;
  • модернизация части оборудования ТЭЦ-5, установка теплоутилизатора на энергоблоке № 1;
  • внедрение программного комплекса SCADA для возможности автоматизированного управления работой теплового оборудования и сетей в реальном времени.

Напомним, что не так давно в центре Киева произошло несколько порывов трубопроводов. Так, на улице Деловой порвало трубу с горячей водой. Поток горячей воды стекал по улице от Национального университета физического воспитания и спорта Украины. Из-за ЧП на дороге образовалась огромная яма, у кромки которой "завис" автомобиль.


Также сообщалось, что из-за порыва трубы залило переход с улицы Марьяненко на переулок Кости Гордиенко на Печерске.

Также мы писали, что Киевская городская государственная администрация подписала с Европейским банком реконструкции и развития Меморандум о взаимопонимании по программе ЕБРР "Зеленые города". Документ открывает возможности воплотить важные инфраструктурные проекты в столице. В частности, обновить парк "Киевпастранса" и Киевского метрополитена новыми автобусами, троллейбусами и вагонами метро. А также поможет осуществить комплексную реконструкцию трамвайной линии и остановки "Контрактовая площадь" и капитальный ремонт моста Метро.

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Тег Киев, ЕБРР, Киевтеплоэнерго

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