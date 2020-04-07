В Киеве более семи тысяч домов отключили от отопления

Отключение тепла продлится в течение 2-3 дней и будет проходить синхронно с потеплением

В Киеве продолжается завершение отопительного сезона – услугу централизованного отопления столичные энергетики отключили для 74% домов, что составляет более 7327 многоэтажек во всех районах столицы. Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевтеплоэнерго".

Подачу теплоносителя начали прекращать с 5 апреля.

Отключение тепла продлится в течение 2-3 дней и будет проходить синхронно с потеплением. Коммунальщики напомнили, что общая протяженность теплотрасс и тепломагистралей составляет более 2,7 тыс. километров.

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Ранее сообщалось, что в столичных школах и детских садах отопление начали отключать 25 марта. Отключение объектов от централизованного отопления происходило согласно индивидуальным заявкам администраций заведений.

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Ранее украинцам в 124 городах снизили тарифы на отопление и провели перерасчет. Среднее снижение суммы в платежках по Украине составило 30%. Но оно различается в зависимости от региона. Дело в том, что процент уменьшения зависит от стоимости газа и от его части в тарифе (в него также входит стоимость транспортировки топлива и наценка газсбыта).

Хотите знать, где тарифы выше, – в Украине или Чехии, Дании, Словакии? Ответ вы получите в нашем коротком сюжете:

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