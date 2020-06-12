Киевляне меньше заплатят за коммуналку после закрытия мусоропроводов

Столичные коммунальные компании сделали перерасчет стоимости услуг по содержанию домов и придомовой территории после заваривания мусоропроводов в домах. Об этом сообщил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев.

Так, за апрель общая сумма перерасчета жителям составляет 3,1 млн грн.

"Из отзывов жителей мы видим, что киевляне поддержали и считают правильным шаг заваривания мусоропроводов. Ведь их наличие в домах в большинстве случаев – это источник антисанитарии и вони. Часто именно из-за мусоропроводов заводятся грызуны и насекомые. Мусоросборники в домах особенно негативное явление летом и в период опасности распространения коронавирусной инфекции", – цитирует Пантелеева пресс-служба КГГА.

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По его словам, в период карантина управляющие компании работают в штатном режиме и предоставляют все необходимые услуги. Контроль за работой предприятий и мониторинг обращений о качестве предоставления услуг осуществляет специально созданная городскими властями инспекция самоуправленческого контроля.

"В 2019 году инспекция города обследовала 527 жилых домов на основе жалоб и замечаний жителей, касающихся качества жилищно-коммунальных услуг. В результате произведен перерасчет на общую сумму более 13 млн грн", - резюмировал Пантелеев.

Напомним, решение закрыть в городе мусоропроводы было принято на фоне распространения коронавируса.

Также мэр Киева Виталий Кличко обещал, что мусорного коллапса в условиях карантина в столице не будет.

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