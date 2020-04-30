Кличко предупреждает: в Киеве могут возникнуть перебои с коммунальными услугами

Киевляне во время карантина стали меньше платить, долги достигают уже 6 миллиардов

В Киеве общая задолженность по коммунальным платежам уже составляет почти 6 млрд гривен. Это – очень большая сумма, из-за которой в столице могут возникнуть перебои с предоставлением коммунальных услуг, заявил мэр столицы Виталий Кличко.

"Хочу отметить, что тенденция к уменьшению уровня оплаты может привести к перебоям с предоставлением коммунальных услуг. Напомню, что срок действия скидки в 10 процентов теперь продлен до 30 числа каждого месяца", – подчеркнул мэр столицы.

Он отметил, что деньги, полученные от киевлян за услуги, идут на закупку газа, реконструкцию устаревших теплотрасс, которые необходимо ремонтировать до начала нового отопительного сезона. А также на зарплату десятков тысяч тепловиков.

Виталий Кличко также напомнил, что оплатить все коммунальные услуги киевляне могут онлайн через "Центр коммунального сервиса".

"Также создана страница в Facebook, где в личных сообщениях можно связаться со специалистами центра и получить консультацию о предоставлении жилищно-коммунальных услуг. Консультации оказывают и на "горячей линии" "Центра коммунального сервиса". Дополнительно открыли 10 стационарных номеров телефонов – соответственно в каждом районе города", – подчеркнул Виталий Кличко.

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Ранее мы писали о том, что с 1 мая жэки в городе должны окончательно исчезнуть. Однако, речь идет не об уходе коммунальных жэков с рынка, а о требовании законодательства, которое предусматривает избрание исполнителя коммунальных услуг и управляющего. Выбирать их будут жильцы столичных домов.

Напомним, в счетах для киевлян за тепло и горячую воду за март по итогам первого квартала появилась дополнительная графа. Также в Киеве единая платежка за коммунальные услуги в марте будет содержать начисления за горячее водоснабжение и отопление в полном объеме, а сумму перерасчета по коэффициенту газа вынесут в отдельную колонку "перерасчет".

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