Коммунальщики придумали, как стимулировать жителей добросовестно платить за их услуги

Подъезды без долгов в Миргороде узнать легко

Коммунальщики придумали, как стимулировать жителей добросовестно платить за их услуги 2019-04-07T09:09:00+03:00 Другие регионы Подъезды без долгов в Миргороде узнать легко

Платишь квартплату – имеешь ремонт в подъезде. Миргородские коммунальщики стимулируют жителей добросовестно платить за их услуги. Говорят, ремонты проводят именно за эти деньги, поэтому справедливо потратить их прежде всего на тех, кто заплатил.

Подъезды без долгов в Миргороде узнать легко. Они с новыми окнами и свежим ремонтом. Например, в одном из домов таких подъездов три из десяти. И не скажешь, что дому более сорока лет. Галина говорит, к ремонту готовились всем подъездом. На собрании согласовали даже цвет стен.

Жители квартир в этом подъезде – вовремя оплачивают коммунальные услуги. Поэтому именно здесь и сделали ремонт в первую очередь.

Остальные семь подъездов – в очереди на ремонт. Ибо жители имеют задолженность.

Подъезды в старых домах города сейчас – с облущенными стенами, грязными потолками. В Миргороде таких подъездов около тысячи, а отремонтировать коммунальщики могут лишь 40 в год. На большее, говорят, нет денег. Ведь миргородцы задолжали почти три миллиона гривен. Поэтому первыми восстанавливают дома, где живут добросовестные плательщики.

К условиям коммунальщиков – ремонт для тех, кто платит вовремя, – миргородцы относятся с пониманием. Жители подъездов, в которых есть должники, сейчас думают над тем, как повлиять на недобросовестных соседей.

Коммунальщики уверяют, что их подход работает. Говорят, миргородцы начали добросовестно платить за их услуги. Особенно те, чьим соседям уже отремонтировали подъезды.

Напомним, выплаты субсидий наличными начались с 4 марта, а через систему Ощадбанка – с 12 марта. По данным Минсоцполитики, монетизированные субсидии в марте получили 3,4 млн украинских домохозяйств, общая сумма выплат составила 5,7 млрд гривен.

Президент Петр Порошенко заявил, что монетизация субсидий дает возможность гражданам экономить на потреблении услуг, а разницу от уплаченных средств за газ оставлять себе.

Ранее "Сегодня" проверили, как работает выдача субсидий "живыми" деньгами:

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