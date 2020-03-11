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На столичном железнодорожном вокзале начали сносить киоски

11 марта, 09:43

Наталья Руда

Вокзальную площадь планируют расчистить до конца недели

В Киеве на Центральном железнодорожном вокзале во вторник, 10 марта, началась вторая волна сноса МАФов. Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Так, киоски начали убирать на Вокзальной площади у западного подземного перехода и в конкорсе вокзала.

"Укрзализныця" пытается в кратчайшие сроки демонтировать точки хаотической торговли: к концу недели будет расчищена площадь. Для конкорса нужно больше времени в связи со сложностями самих конструкций, однако уже через две недели территория будет расчищена", - говорится в сообщении.

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Отметим, что ранее в "Укрзализныце" сообщали, что для усиления правопорядка на вокзале с февраля 2020 года привлекли работников Национальной полиции. Сейчас на территории Центрального и Южного вокзалов расположено 15 постов Управление полиции охраны, на которых дежурят 25 правоохранителей.

Напомним, в прошлом году журналисты "Сегодня" подробно инспектировали территорию железнодорожного вокзала.

Также отметим, что столичный мэр Виталий Кличко ранее обещал сносить незаконные киоски и назвал их количество в Киеве.

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Киев снос киоски маф железнодорожный вокзал

Источник: Сегодня

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