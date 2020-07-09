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На столичной Соломенке прорвало водопровод: общественный транспорт ходит с перебоями

9 июля, 08:15

Наталья Руда Наталья Руда

В районе Соломенской площади перекрыты две полосы

В Киеве после аварии на канализационном коллекторе произошло новое коммунальное ЧП. Как сообщает "Киевавтодор" в своем Telegram-канале, на столичной Соломенке прорвало водопровод, в связи с чем общественный транспорт в четверг, 9 июля, ходит с перебоями.

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"На ул. Соломенской ограничено движение из-за аварии на водопроводе. Восстановительные работы продолжаются на пересечении ул. Соломенской с Соломенской площадью. Перекрыты две полосы. Движение троллейбусов затруднено", - говорится в сообщении.

Полностью восстановить проезд планируют на выходных.

Фото: "Киевавтодор"

Фото: "Киевавтодор"

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Ранее в столице автомобиль городского водоканала провалился одним колесом в яму, когда приехал устранять проблему водоснабжения по адресу проспект Свободы, 5.

Также на улице Антоновича возле станции метро "Лыбедская" произошел масштабный прорыв теплотрассы. В итоге кипяток хлынул на проезжую часть и затопил торговый центр Ocean Plaza, в котором находились люди. В результате ЧП пострадали по меньше мере девять человек.

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Киев коммуналка соломенка водопровод

Источник: Сегодня

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