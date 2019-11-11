Новый свет: где в Киеве появятся "умные" фонари

Светодиодные светильники устанавливают на нескольких магистралях, а управлять ими будет смарт-система

Фото: facebook.com/kyivmisksvitlo/

В Киеве продолжается капитальный ремонт сетей наружного освещения. В ее рамках проходит замена ртутных и натриевых светильников на светодиодные, сообщает "Киевгорсвет".

В частности, сейчас замена фонарей проходит на следующих магистралях:

проспект Победы

проспект Григоренко

Харковское шоссе

развязка возле метро "Славутич" и "Осокорки"

развязка возле метро "Позняки" и "Харьковская"

улица Попудренко

улица Драгоманова

улица Зодчих

улица Лесная

улица Саперно-Слободская

Также в городе заработала новая смарт-система, которая отвечает за управление, автоматически диагностирует новое освещение и быстро вычисляет проблемные места в сетях наружного освещения.

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"Эта система позволяет экономить рабочее время и бюджетные средства Киева. Так за 9 месяцев нашему предприятию удалось сэкономить 12 млн. грн", – сообщил директор КП "Киевгорсвет" Владимир Круценко.

Как сообщалось, уличное освещение в Дарницком, Голосеевском, Днепровском и Соломенском районах столицы обещают привести в порядок. По мнению властей, внешнее освещение тут устаревшее, требует срочного ремонта, а на некоторых объектах его вообще нет.

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Ранее мы сообщали, что жители левого берега Киева сообщают, что у них на улице Драгоманова целый день горят фонари уличного освещения.

При этом жители многих улиц Киева вынуждены по вечерам возвращаться домой с включенными на телефонах фонариками, так как лампы освещения не работают. В частности, на улице Академика Грекова в Шевченковском районе люди из-за отсутствия уличного освещения иногда даже травмируются.

Также сообщалось, куда обращаться киевлянам с жалобами по поводу коммуналки:

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