Новый свет: где в Киеве появятся "умные" фонари

В Киеве продолжается капитальный ремонт сетей наружного освещения. В ее рамках проходит замена ртутных и натриевых светильников на светодиодные, сообщает "Киевгорсвет".
В частности, сейчас замена фонарей проходит на следующих магистралях:
- проспект Победы
- проспект Григоренко
- Харковское шоссе
- развязка возле метро "Славутич" и "Осокорки"
- развязка возле метро "Позняки" и "Харьковская"
- улица Попудренко
- улица Драгоманова
- улица Зодчих
- улица Лесная
- улица Саперно-Слободская
Также в городе заработала новая смарт-система, которая отвечает за управление, автоматически диагностирует новое освещение и быстро вычисляет проблемные места в сетях наружного освещения.
"Эта система позволяет экономить рабочее время и бюджетные средства Киева. Так за 9 месяцев нашему предприятию удалось сэкономить 12 млн. грн", – сообщил директор КП "Киевгорсвет" Владимир Круценко.
Как сообщалось, уличное освещение в Дарницком, Голосеевском, Днепровском и Соломенском районах столицы обещают привести в порядок. По мнению властей, внешнее освещение тут устаревшее, требует срочного ремонта, а на некоторых объектах его вообще нет.
Ранее мы сообщали, что жители левого берега Киева сообщают, что у них на улице Драгоманова целый день горят фонари уличного освещения.
При этом жители многих улиц Киева вынуждены по вечерам возвращаться домой с включенными на телефонах фонариками, так как лампы освещения не работают. В частности, на улице Академика Грекова в Шевченковском районе люди из-за отсутствия уличного освещения иногда даже травмируются.
Также сообщалось, куда обращаться киевлянам с жалобами по поводу коммуналки:
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