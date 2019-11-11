Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,5
27,04

Новый свет: где в Киеве появятся "умные" фонари

11 ноября, 18:23

Светодиодные светильники устанавливают на нескольких магистралях, а управлять ими будет смарт-система

Фото: facebook.com/kyivmisksvitlo/

Фото: facebook.com/kyivmisksvitlo/

В Киеве продолжается капитальный ремонт сетей наружного освещения. В ее рамках проходит замена ртутных и натриевых светильников на светодиодные, сообщает "Киевгорсвет".

В частности, сейчас замена фонарей проходит на следующих магистралях:

  • проспект Победы
  • проспект Григоренко
  • Харковское шоссе
  • развязка возле метро "Славутич" и "Осокорки"
  • развязка возле метро "Позняки" и "Харьковская"
  • улица Попудренко
  • улица Драгоманова
  • улица Зодчих
  • улица Лесная
  • улица Саперно-Слободская

Также в городе заработала новая смарт-система, которая отвечает за управление, автоматически диагностирует новое освещение и быстро вычисляет проблемные места в сетях наружного освещения.

Реклама

"Эта система позволяет экономить рабочее время и бюджетные средства Киева. Так за 9 месяцев нашему предприятию удалось сэкономить 12 млн. грн", – сообщил директор КП "Киевгорсвет" Владимир Круценко.

Как сообщалось, уличное освещение в Дарницком, Голосеевском, Днепровском и Соломенском районах столицы обещают привести в порядок. По мнению властей, внешнее освещение тут устаревшее, требует срочного ремонта, а на некоторых объектах его вообще нет.

В тренде
Эхо стрельбы на Чаадаева: как в Киеве наказывают злостных должников и что делать соседям
Фото: архив

Ранее мы сообщали, что жители левого берега Киева сообщают, что у них на улице Драгоманова целый день горят фонари уличного освещения.

При этом жители многих улиц Киева вынуждены по вечерам возвращаться домой с включенными на телефонах фонариками, так как лампы освещения не работают. В частности, на улице Академика Грекова в Шевченковском районе люди из-за отсутствия уличного освещения иногда даже травмируются.

Также сообщалось, куда обращаться киевлянам с жалобами по поводу коммуналки:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

освещение киевгорсвет лампы капитальный ремонт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Около 40 многоэтажек Киева могут остаться без тепла: известна причина
Около 40 многоэтажек Киева могут остаться без тепла: известна причинаКоммуналка
Масштабный прорыв трубы в Киеве: водитель едва не обварился в кипятке, фото, видео
Масштабный прорыв трубы в Киеве: водитель едва не обварился в кипятке, фото, видеоПроисшествия
В Киеве произошел новый прорыв на теплотрассе: видео
В Киеве произошел новый прорыв на теплотрассе: видеоПроисшествия
Масштабный прорыв на теплотрассе в центре Киева: ремонт затянется до пятницы (фото)
Масштабный прорыв на теплотрассе в центре Киева: ремонт затянется до пятницы (фото)Происшествия
Эхо стрельбы на Чаадаева: как в Киеве наказывают злостных должников и что делать соседям
Эхо стрельбы на Чаадаева: как в Киеве наказывают злостных должников и что делать соседямКоммуналка
Коммунальный коллапс в центре Киева: стало известно, когда ликвидируют прорыв на теплотрассе
Коммунальный коллапс в центре Киева: стало известно, когда ликвидируют прорыв на теплотрассеПроисшествия

Новости партнеров

Loading...
загрузка...