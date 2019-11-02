Около 40 многоэтажек Киева могут остаться без тепла: известна причина

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Около 40 многоквартирных домов в Киеве могут остаться без тепла из за долгов компании "Водооканал-Сервис". Общая сумма долгов составляет 16 миллионов гривен, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"Мы имеем сложную ситуацию, когда компания посредник между конечным потребителем и теплоснабжающей компанией не выполняет своих обязательств. Сейчас долг "Водоканал-Сервис" – более 16 млн грн. Учитывая, что "Киевтеплоэнерго" должно обеспечивать 90% расчетов за потребленный природный газ, тенденция образования таких значительных долгов неприемлема исполнителем услуги, которым является "Водоканал-Сервис", – заявил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев.

Также он сообщил, что есть проблемы с информированием людей, а представители ОСМД и ЖСК не имеют информации о структуре этого долга.

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"Мы инициировали встречу с представителями "Водоканал-Сервис", правлениями ОСМД и ЖСК и предложили возможные в рамках действующего законодательства варианты выхода из этой ситуации. Надеемся, наш алгоритм будет принят, и мы снимем риск отсутствия тепла", – добавил замглавы.

Напомним, ранее мы писали, что коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" готовит новые тарифы на тепло в столице. Расценки могут измениться в 2020 году.

А в течение текущего отопительного сезона киевляне будут рассчитываться за отопление и горячую воду по привычным тарифам: "Киевтеплоэнерго" не будет их повышать.

Ранее премьер-министр Алексей Гончарук успокаивал украинцев и говорил, что в ближайшее время правительство не планирует повышать тарифы на тепло. Подробнее смотрите в сюжете:

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