Отопительный сезон в Киеве: когда во всех домах станет тепло

Фото: КГГА

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Первые заморозки заставляют киевлян каждый день проверять батареи и ждать подачи тепла в свои квартиры. "Сегодня" узнали, как в городе проходит начало отопительного сезона и когда коммунальные службы столицы "обогреют" весь город.

В мэрии заверяют, что подключение к теплу проходит в городе по плану. Отопительный сезон стартовал 25 октября, когда в городе заметно похолодало и температура снизилась ниже +8 градусов. Кстати, теплая осень позволила коммунальным службам сэкономить почти 130 миллионов гривен. Именно столько бы пришлось потратить средств, если бы отопительный сезон начался 15 октября.

"На данный момент к теплу подключены уже 80% жилых домов столицы. А если говорить о зданиях, которые обслуживаются коммунальными управляющими компаниями, то цифра составляет 90%. Идет массовое подключение. Немного меньше процент подключения к теплу домов, которыми управляют руководители жилищно-строительных кооперативов (ЖСК) и обществ совладельцев многоквартирных домов (ОСМД). Проблема в том, что их директора пытаются сэкономить, и не подключать дома к теплу. Большая просьба к таким руководителям: если вы решили сэкономить, то извещайте об этом жильцов своих домов. Получается, что доходит до абсурда. Жильцы многоквартирных домов звонят нам с жалобами, а оказывается, что руководство ЖСК или ОСМД просто решило сэкономить и включить тепло, например, с 1 ноября. Люди не понимают, почему у них холодные батареи и звонят в городские службы, требуя тепла", – рассказывает сайту "Сегодня" Юлия Грамотная, советник замглавы КГГА Петра Пантелеева.

Впрочем, отопительный сезон не обходится без проблем. Например, сейчас коммунальные службы устраняют крупный прорыв теплотрассы, который произошел на территории Лукьяновского рынка. Там прорвало магистральную трубу диаметром 500 мм, из-за чего невозможно подавать теплоноситель к жилым домам. Эту аварию обещают оперативно устранить и дать людям теплоноситель.

В то же время, в мэрии заверяют, что в этом году во время старта отопительного сезона повреждений на теплотрассах стало на 30% меньше, чем в прошлом году.

"Сейчас в городе круглосуточно работает 45 аварийных бригад, на всех локациях. За счет этого дома подключают быстро, и оперативно устраняют все недочеты. Если сравнивать с прошлым годом, то у нас сейчас нет глобального аврала, который присутствовал в прошлом году. Мы плавно входим в отопительный сезон", – добавляет Грамотная.

На подключение тепла во всем городе необходимо 10 дней. По планам КП "Киевтеплоэнерго", которое начало подключать жилой фонд столицы к теплу с 25 октября, уже в начале следующей недели во всех домах киевлян должно стать тепло.

"Завершить подключение к теплоносителю весь город планируем 4 ноября. Останутся дома, которые могут быть не подключены или туда не сможет поступать тепло из-за аварийных повреждений на теплотрассах. Такое может быть, поскольку теплосети города на 80% аварийные и повреждения есть. Мы привлекли к началу отопительного сезона подрядные бригады аварийщиков, чтобы оперативно решать все проблемы. Также могут возникнуть проблемы с качеством теплоносителя, когда в системе отопления дома не спущен воздух. Советуем гражданам сразу отправлять заявки в контактный центр Киева по телефону 15-51, все недочеты будут оперативно устраняться", – добавляет Грамотная.

Ранее мы сообщали, что после объявления премьер-министром Алексеем Гончаруком о полной готовности Украины к отопительному сезону, тепло дали в 68,4% украинских домов. Об этом сообщается на официальной странице Министерства развития громад и территорий в Facebook.

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