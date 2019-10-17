Реконструкция Дарницкой площади: как выглядит большой ремонт (фото)

Фото: КГГА

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В течение этой недели будет завершено асфальтирование Дарницкой площади. Ее обновление начали в августе этого года. Сначала там отремонтировали проезд с проспекта Соборности на Харьковское шоссе. Позже – проезд от Харьковского шоссе до проспекта Гагарина, сообщили в КГГА.

"Капитальный ремонт Дарницкой площади в последний раз делали 33 года назад! А это – один из самых загруженных транспортных узлов Левого берега, которым ежедневно пользуются тысячи автомобилистов. Поэтому мы стараемся как можно быстрее завершить работы, чтобы не создавать неудобств киевлянам. И во время ремонта движение здесь перекрывают частично, чтобы избежать транспортного коллапса", – заявил мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, во время асфальтирования Дарницкой площади используют суперпрочный асфальт с высоким содержанием щебня горных пород. Он образует каменный скелет, который не поддается деформациям. Также на площади продолжается замена тротуарного покрытия, обновляют пешеходные переходы и устанавливают современное LED-освещения, также установят новые ограждения и обустроят велодорожки.

Гарантийный срок качества обновленной проезжей части – 5 лет. Асфальтирование Дарницкой площади завершат в течение недели, а основные работы на проезжей части, при благоприятных погодных условиях, планируют завершить до конца этого года.

Верхний слой асфальта на площади дорожники будут укладывать в ближайшие выходные. Все работы будут выполнять ночью, чтобы не затруднять движение автотранспорта.

Напомним, на Дарницкой площади в Киеве, где идет капитальный ремонт, по ночам несколько раз будут перекрывать движение.

"На Дарницкой площади ночью перекроют движение с 22:00 18 октября до 9:00 19 октября и с 22:00 19 октября до 9:00 20 октября. Мы завершаем основные работы на проезжей части Дарницкой площади. Ночью на выходных будут укладывать верхний слой асфальта", - говорится в сообщении дорожников.

Так, в ночь на 19 октября будут перекрыты выезд с Харьковского шоссе на просп. Гагарина и выезд с просп. Соборности на просп. Гагарина.

Ранее Кличко рассказал, когда будет построено метро на Троещину. Мэр считает, что метро на Троещину можно построить в течение пяти лет.

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