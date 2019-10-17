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В Киеве заканчивают капремонт Дарницкой площади

17 октября, 00:27

Ход работ проверил мэр Киева Виталий Кличко

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В столице ведется реконструкция Дарницкой площади. Это один из важнейших транспортных узлов, который не видел капремонта более 30 лет.

Работу турецкого подрядчика проверял киевский мэр Виталий Кличко. На площади кладут суперпрочный асфальт, с высоким содержанием щебня горных пород. Он не будет подвергаться деформации.

До завершения ремонта остались считанные дни. Работать здесь будут круглосуточно, чтобы разгрузить трафик и меньше мешать автомобилистам.

А вот тротуары и вело дорожки обустроят уже весной. Заменят и освещение Дарницкой площади.

"Неудобства для водителей есть, но пусть они простят, никто не выдумал еще такого метода, чтобы и асфальт положить, и не перекрыть дорогу. Подрядчик дает гарантию пять лет, контролирует работу международная организация. Все работы, связанные с развязкой, почти через неделю будут закончены", – заявил мэр Киева Виталий Кличко.

Ранее Кличко рассказал, когда будет построено метро на Троещину. Мэр считает, что метро на Троещину можно построить в течение пяти лет.

Также столичный градоначальник обещает продолжить борьбу с незаконно установленными в городе киосками.

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видео мэр Виталий Кличко капремонт Дарницкая площадь

Источник: Сегодня

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