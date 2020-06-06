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Ремонт на Борщаговском путепроводе: что происходит на большой стройке (фото)

6 июня, 00:56

Мила Князьская-Ханова Мила Князьская-Ханова

Рабочие приводят в порядок опоры и устанавливают новые балки

Работы на Борщаговском путепровод продолжаются в режиме "нон-стоп". Дорожники уже начали монтировать новые балки в пролетах.

"Первые 7 балок в крайнем пролете Борщаговского путепровода заняли свое место. Монтируют опалубку для бетонирования элементов сооружения", – сообщил и. о. генерального директора КК "Киевавтодор" Александр Федоренко.

По предварительным планам, на этой части путепровода заменят 35 балок. А на участке под трамвайными путями и на части моста, по которому идет движение транспорта в сторону центра, заменили 41 балку.

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Ремонтируют дорожники и опоры сооружения. Завершить работы на части путепровода в сторону Борщаговки и восстановить движение планируют до начала сентября.

По состоянию на конец мая, в столице продолжался капитальный ремонт и строительные работы на 13 мостах и ​​путепроводах.

"На днях мы открыли движение по путепроводам на пересечении улицы Богатырской с проспектами Оболонским и Бандеры. Таким образом, дорожники завершили первый этап ремонта развязки. Обновления ожидает и два путепровода в направлении выезда из города. Там уже начали работы", – сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Ранее Виталий Кличко опубликовал видео со строек Подольско-Воскресенского моста и Борщаговского путепровода. А в 2019 году с наступлением осенних холодов журналисты "Сегодня" отправились посмотреть, как обстоят дела со столичными мостами, и проверить их состояние. Что они там увидели – смотрите в нашем сюжете:

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Киев ремонт киевавтодор путепровод дорожники

Источник: Сегодня

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