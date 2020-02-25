Скандальная стройка на Саксаганского: "скворечник" начали сносить (фото)

В Киеве начат демонтаж незаконной надстройки на улице Саксаганского. Напомним, постройка на четвертом этаже заняла даже часть территории соседней квартиры, а жители жаловались, что из-за масштабного "скворечника" на доме появились трещины.

"Владелица квартиры в доме на улице Саксаганского, 43-Б, который является памятником архитектуры, незаконно осуществляла на крыше над своим домом строительные работы – надстройку нового этажа. Спасибо Департамента городского благоустройства и руководству Голосеевского района за то, что оперативно обнаружили противозаконные действия и быстро отреагировали", – сообщил советник Киевского городского головы Максим Бахматов.

По его словам, вчера управляющая компания Голосеевского района демонтировала перегородку на чердаке дома для технического заключения стройлаборатории. Впрочем, ночью владелец снова построил ее. Сейчас демонтаж начат снова. Поскольку конструкция надстройки сложная, специалисты лаборатории после обследования предоставят методологические рекомендации относительно того, как лучше осуществить ее полный демонтаж.

Сейчас готовятся все материалы по результатам проверки для подачи в прокуратуру и полицию.

"Владелица квартиры в доме XIX века не имеет никаких разрешений на возведение надстройки на памятнике архитектуры. Более того, ее соседи жалуются, что в доме уже пошли трещины. Также жалуются, что владелица снесла оригинальные деревянные перекрытия и изменила разведение горячей воды на чердаке", – рассказал Максим Бахматов.

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Он отметил, что в Департаменте охраны культурного наследия не получали на согласование проектной документации по возведению надстройки, а охранный договор владельцами не заключался.

Департамент охраны культурного наследия предоставил предписание с требованием прекратить работы, предоставить проектную документацию и заключить охранный договор. Как говорится в предписании, в действиях владелицы квартиры имеющиеся нарушения ч. 1 ст. 23 ч. 1 ст. 22, ч. 2 и ч. 3 ст. 24, ч. 1 ст. 26 Закона "Об охране культурного наследия".

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На строительство дополнительного этажа и ремонта кровли Департамент архитектурно-строительного контроля КГГА разрешения не выдавал. Напомним, здание 1896-1897 годов с надстройкой, сделанной в 1930 году, является памятником архитектуры местного значения.

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