Еще один гвоздь в сердце Киева: старый дом на Саксаганского хотят превратить в высотку

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В центре Киева могут увеличить старинный пятиэтажный дом на улице Саксаганского, 4. Его хотят переделать в административно-офисное здание. Известно, что дом, который был построен в 1917 году не является памятником архитектуры. Здания нет и в списке нововыявленных памятников архитектуры на сайте Министерстве культуры Украины.

Сейчас этот дом (общая площадь 344,2 кв. м) не является жилым и находится в частной собственности. Новый владелец планирует увеличить высоту здания до 26,5 метров. Оно, скорей всего, станет каскадным. То есть, на здании добавится еще как минимум 4-5 этажей к уже существующим.

Как рассказали нам в департаменте градостроительства и архитектуры КГГА, они выдали застройщику градостроительные условия в октябре прошлого года, но это еще не означает, что он получил разрешение на проведение работ реконструкции и надстройки здания.

"Да, градостроительные условия выданы. Но застройщику еще нужно будет согласовать свой проект. Здание расположено в историческом ареале города, а это требует согласования с Министерством культуры. Также застройщику было выдвинуто ряд условий, которые он должен выполнить. Например, здание не может отличаться по стилю от существующих рядом домов и не выходить за границы фундамента", – пояснили в департаменте градостроительства и архитектуры КГГА.

Пока неизвестно, когда застройщик получит все необходимые документы и начнет работы. Но защитники старого Киева сомневаются, что обновленное высотное здание украсит улицу. В КГГА добавляют, что необходимо будет ознакомиться с проектом будущей надстройки, его пока никто не видел.

Ранее на улице Прорезной, 19-б, киевские активисты заметили очередную уродливую надстройку на старинном трехэтажном здании 1900 года постройки. На нем появилось два лишних этажа.

Дореволюционное здание находится во дворе за Молодым театром, наверное, поэтому строительные работы не были замечены с самого начала. Сейчас видно, что здание застроено по всему периметру, а строители умудрились даже два балкона пристроить. Фактически, собственники переделали целый дом, увеличив его на два этажа. Впрочем, пока неизвестно, как поведет себя фундамент здания, ведь нагрузки на него возросли.

Ранее жители центра Киева обратили внимание, что на крыше здания на улице Софиевской, 1, где ранее была демонтирована незаконная надстройка, ведутся новые работы. Отметим, что появление надстройки на крыше здания на Майдане Независимости ранее вызвало немалый резонанс. В итоге власти заявили, что надстройка подлежит демонтажу.

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