Очередная скандальная надстройка в Киеве пугает местных жителей: по дому пошли трещины

В Киеве появилась новая скандальная надстройка. Вопреки всем предписаниям, в одном из столичных домов увеличили количество этажей. Жители против, говорят, боятся за свою безопасность. Кто и зачем прибег к нарушениям, решили узнать новости "Сегодня".

Это обычный жилой дом. Раньше там было 3 этажа, теперь кто-то из местных увеличил его почти вдвое – возвел еще два этажа. И как результат – на стенах уже появились трещины. Надстройка появилась только в прошлом году, местные жалуются: здесь даже ходить страшно!

"Этот дом трещит. Там посмотрите, у него вся стена в трещинах, если оно рухнет, то убье того, кто проходит мимо. От окна с одного угла к другому уходит трещина", – говорит Леонид, местный житель.

Боятся, что дом вот-вот рухнет. Тем более, здесь уже был похожий случай.

"У нас несколько лет назад вот здесь ниже был обвал на Богдана Хмельницкого. Начали ремонтные работы вести, и перегородки не выдержала", – вспоминает Татьяна, жительница Киева.

Архитекторы соглашаются, наиболее опасными надстройками являются дополнительные этажи и балконы.

Читайте также: "Скворечник" на Прорезной: власти проверяют законность надстройки на старинном здании

Александр Сергиенко директор исследовательского аналитического Центра:

"Известный случай на улице, когда она еще была Красноармейской. Снесли определенные перегородки, которые действительно были несущие и дом рухнул".

Именно поэтому скандальную конструкцию на Майдане Независимости недавно снесли. Там хотели незаконно возвести еще один этаж. Новости "Сегодня" приехали на проверку – надстройку действительно демонтировали, крышу починили. Директор исследовательского аналитического центра уверяет: добавить, например, еще один этаж можно, но при определенных условиях.

Александр Сергиенко директор исследовательского аналитического Центра:

"Это надо чтобы инженер, конструктор, архитектор сделали проект. Чтобы инженер вам сказал, что эти стены действительно выдержат еще 2 или 3 этажа".

Но пока в интернете популярны услуги обычных строителей, готовых выполнить любой заказ без проектов под ключ и гарантий безопасности.

Ранее жители центра Киева обратили внимание, что на крыше здания на улице Софиевской, 1, где ранее была демонтирована незаконная надстройка, ведутся новые работы. Отметим, что появление надстройки на крыше здания на Майдане Незалежности ранее вызвало немалый резонанс. В итоге власти заявили, что надстройка подлежит демонтажу.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама