Смрад и пена: киевляне заметили слив из коллектора в Днепр (видео)

В "Киевводоканале" заявили, что вода никакой угрозы окружающей среде не несет

Киевляне заметили выброс странной жидкости из канализационного коллектора в Днепр. Слив произошел на Русановских садах, в районе 1-й Садовой. Пользователи социальных сетей сообщают, что вода имела неприятный запах и сильно пенилась. Все это попало в Днепр.

Жители не скрывают эмоций и говорят, что их просто травят странной водой с неприятным запахом.

В коммунальном предприятии "Плесо" нам сообщили, что подобные выбросы происходят в этом месте часто.

"Скорее всего речь идет о промывных водах, которые сбрасывают с Деснянской водозаборной станции. Это осадок из воды, которую они очистили. Очищенная питьевая вода из Десны попадает в трубы и идет в дома киевлян. А то, что осталось после очистки – множество разных частичек, сливается в Днепр", – говорят в КП "Плесо".

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В "Киевводоканале" сайту "Сегодня" подтвердили, что речь идет об их сливе.

"Сегодня на место выехали с проверкой наши сотрудники. Это промывные обратные воды с Деснянской водозаборной станции, которые образуются в процессе очищения воды. Место, где они вытекают, является санитарной зоной. Эта вода никакой угрозы окружающей среде не несет", – пояснили нам в "Киевводоканале".

По словам экологов, ранее эту проблему не замечали, поскольку на Русановских садах был глухой дачный поселок. Теперь же из-за застройки людей тут стало больше, и они требуют решить проблему слива воды с неприятным запахом.

Известно, что городские власти озаботились данной проблемой и уже разработан проект по усовершенствованию слива обратных вод из водозаборной станции. На его реализацию должны выделить средства, чтобы внедрить технологию очистки промывных вод. Пока неизвестно, когда проект будет профинансирован и закуплено специальное оборудование для очистки.

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Ранее сообщалось, что летом в столице позеленел Днепр, а на поверхности у берегов появились желеобразные "пятна". Эксперты рассказали о причинах. В КП "Плесо" уверили, что ситуация не чрезвычайная. Здесь пояснили, что виноваты во всем зеленые водоросли, которые попадают в Днепр после ежедневных сбросов воды в Киевском водохранилище.

Кроме того, в начале июня 2019 года в Одессе море стало зеленым . Экологи также объяснили необычный цвет воды вызван цветением водорослей.

Новости "Сегодня" писали, что в селе Великая Знаменка в Запорожской области произошла экологическая катастрофа – река Большая Белозерка практически высохла, а вся рыба погибла.

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