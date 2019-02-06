Снегопад в Киеве: как город чистят от сугробов
Коммунальщики с ночи убирают на дорогах и остановках транспорта
В Киеве с ночи 6 февраля 367 единиц спецтехники и 32 бригады ручной уборки работают на улицах города, ликвидируя последствия снегопада, сообщили в "Киевавтодоре".
В первую очередь, снег убирали на мостах, путепроводах, спусках и подъемах, а также магистральных улицах и улицах, по которым курсирует общественный транспорт. Для обработки и очистки от снега тротуаров и остановок общественного транспорта задействовали тракторы со специальным снегоочистительным оборудованием, технику Bucher и 32 бригады ручной уборки.
Утром и днем дорожники продожили работу в усиленном режиме. В частности, продолжаются работы по очистке от снега улиц местного значения и подходов к подходам к пешеходным переходам.
Кроме того, улицы обрабатывают противоледными материалами.
"С 3:15 продолжается обработка дорог и улиц столицы посыпочными материалами для недопущения образования гололеда и обеспечения безопасного движения транспорта. Малогабаритная спецтехника и бригады ручной уборки обрабатывают тротуары, подходы к наземным и подземных пешеходным переходам и остановки общественного транспорта, которые находятся на содержании предприятий корпорации", – сообщили в "Киевавтодоре".
Напомним, из-за непогоды утром столицу сковали пробки, движение транспорта на киевских дорогах было осложнено на всех пяти мостах через Днепр, на въездах в столицу со стороны Житомира, Одессы и Броваров. Пробки на Объездной дороге перед Жулянским мостом со стороны Одесской площади и Академгородка достигали нескольких километров.
Ранее мы писали, что сегодня, 6 февраля, на западе Украины ожидается снег с дождем. Средняя температура воздуха по стране днем составит +2 градуса. Ночью холодней всего в восточных областях – до -5 градусов мороза.
Напомним, как сообщал народный синоптик Леонид Горбань, в Украину идет 30-градусный мороз. По его словам, в начале феврале ожидается ухудшение погоды в Украине, температура воздуха опуститься до 25-30 градусов мороза. Также будут обильные снегопады.
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