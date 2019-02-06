Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,42
31,39
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Коммуналка

Снегопад в Киеве: как город чистят от сугробов

Сегодня, 14:20

Коммунальщики с ночи убирают на дорогах и остановках транспорта

Фото: Getty Images
Снегопад в Киеве: как город чистят от сугробов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/60c/078/5c560c0784306.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/60c/078/5c560c0784306.jpg Коммуналка Коммунальщики с ночи убирают на дорогах и остановках транспорта

В Киеве с ночи 6 февраля 367 единиц спецтехники и 32 бригады ручной уборки работают на улицах города, ликвидируя последствия снегопада, сообщили в "Киевавтодоре".

В первую очередь, снег убирали на мостах, путепроводах, спусках и подъемах, а также магистральных улицах и улицах, по которым курсирует общественный транспорт. Для обработки и очистки от снега тротуаров и остановок общественного транспорта задействовали тракторы со специальным снегоочистительным оборудованием, технику Bucher и 32 бригады ручной уборки.

Утром и днем дорожники продожили работу в усиленном режиме. В частности, продолжаются работы по очистке от снега улиц местного значения и подходов к подходам к пешеходным переходам.

Кроме того, улицы обрабатывают противоледными материалами.

"С 3:15 продолжается обработка дорог и улиц столицы посыпочными материалами для недопущения образования гололеда и обеспечения безопасного движения транспорта. Малогабаритная спецтехника и бригады ручной уборки обрабатывают тротуары, подходы к наземным и подземных пешеходным переходам и остановки общественного транспорта, которые находятся на содержании предприятий корпорации", – сообщили в "Киевавтодоре".

Напомним,  из-за непогоды утром столицу сковали пробки, движение транспорта на киевских дорогах было осложнено на всех пяти мостах через Днепр, на въездах в столицу со стороны Житомира, Одессы и Броваров. Пробки на Объездной дороге перед Жулянским мостом со стороны Одесской площади и Академгородка достигали нескольких километров.

Ранее мы писали, что сегодня, 6 февраля, на западе Украины ожидается снег с дождем. Средняя температура воздуха по стране днем составит +2 градуса. Ночью холодней всего в восточных областях – до -5 градусов мороза.

Напомним, как сообщал народный синоптик Леонид Горбань, в Украину идет 30-градусный мороз. По его словам, в начале феврале ожидается ухудшение погоды в Украине, температура воздуха опуститься до 25-30 градусов мороза. Также будут обильные снегопады.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег снег, снегопад, коммунальщики, киевавтодор, уборка снега

Вы сейчас просматриваете новость " Снегопад в Киеве: как город чистят от сугробов". Другие Коммуналка смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Киеве тестируют новые снегоплавильные машины за 32 млн гривен

29 января, 10:36

Одна канадская машина топит 60 тонн снега в час

Киевляне начали зарабатывать на уборке снега на заказ

25 января, 13:01

В сильный снегопад отели и дорогие магазины размещают объявления в соцсетях

Снегопад с Балкан парализовал Киев: метель остановила весь транспорт

24 января, 11:33

Коммунальщики не смогли убрать снег с улиц даже в центре столицы

Около 50 автомобилей столкнулись в Канаде из-за метели, есть пострадавшие

28 января, 03:21

В дорожно-транспортном происшествии пострадали несколько человек

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...

Украину хотят оставить без полиэтиленовых пакетов: сколько это будет стоить

Сегодня, 07:51

Какие именно кульки запретят и чем их заменят

Украинцам начали урезать субсидии

Сегодня, 07:00

За год «скидка» стала меньше на 200 грн. Эксперты: виноват рост доходов и снижение норм

Бюджет выборов-2019: сколько стоит стать президентом

Вчера, 07:51

Нынешние выборы обойдутся политикам сравнительно недорого. Правда, это смотря с чем сравнивать

Четыре рабочих дня вместо пяти – ждать не так долго, как кажется

Вчера, 07:43

Сколько работают люди в разных странах и кто в Украине уже может взять себе "лишний" выходной