Снос ларьков на Борщаговке: коммунальщики начали убирать последствия "бомбежки"

На место прибыли погрузчик и грузовик, которые вывозят оставшийся мусор

После публикации "Сегодня" о том, что на Борщаговке уже две недели лежат горы мусора, в департаменте городского благоустройства нам сообщили, что на улицу Жолудева уже прибыли коммунальщики, чтобы заняться долгожданной уборкой.

Нужно отметить оперативность городских чиновников, которые моментально отреагировали на публикацию на нашем сайте. На место выехали трактор-погрузчик и грузовик для вывоза мусора. Сотрудники городских служб грузят обломки, оставшиеся от киосков, которые лежали на улице после демонтажа МАФов. В подтверждение своих слов нам прислали фото проводимых работ.

Фото: Департамент городского благоустройства

"На место выехали сотрудники департамента и при помощи техники убрали весь мусор на тротуаре по улице Жолудева", – сообщил сайту "Сегодня" Алексей Кулеба, директор департамента городского благоустройства КГГА.

Напомним, на улице Жолудева две недели назад коммунальные службы демонтировали киоски, которые оказались незаконными. Тогда люди переживали за судьбу собаки с необычным именем, которая жила в цветочном ларьке.

Отметим, что в 2018 году законные МАФы на колесах и торговые палатки в Киеве начали маркировать специальной голограммой. Пилотный проект запустило КП "Городской магазин". Как объяснили на предприятии, голограмма формата А5 представляет собой информационную эмблему, защищенную водяными знаками. На ней указано название КП, имя, фамилия и отчество предпринимателя, номер договора и срок его действия. Получить такие эмблемы в двух экземплярах могут владельцы автокофеен, передвижных прицепов и сезонных палаток, имеющие договоры.

Также мы писали, что во Львове снесли незаконную многоэтажку.

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