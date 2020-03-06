В центре Киева провалился асфальт

На улице Владимирской в самом центре Киева вечером 5 марта провалился асфальт недалеко от Дома учителя. Об этом сообщает пресс-служба "Киевавтодора".

"На ул. Владимирской, 52 произошло повреждение трубопровода. Из-за этого возникло проседание асфальта. Движение частично ограничено. Работники "Киевводоканала" уже начали ликвидировать порыв", - говорится в сообщении.

Уточняется, что позднее балансодержатель сетей восстановит покрытие проезжей части.

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Также "Киевавтодор" опубликовал фото ремонтных работ.

Напомним, что на улице Владимирской в прошлом году произошло аварийное проседание проезжей части. Рабочие снимали брусчатку, чтобы поменять ее.

Ранее также новости "Сегодня" сообщали, что также провалился асфальт на улице Золотоворотской. На проезжей части образовались две ямы.

Кроме того, журналисты "Сегодня" ранее узнали, где в Украине самые глубокие ямы на дорогах, почему их никто не ремонтирует и сколько средств и времени нужно, чтобы восстановить их до нормального состояния.

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