В центре Киева снесли "трон" под остановку

Подобные остановки с барьерами появились во всех районах

Фото: facebook.com/NeinteresniyKiev

Возле Дворца спорта в Киеве при помощи бульдозера убрали пьедестал из нескольких ступенек, которые построили под остановку гортранспорта. В мэрии отмечают, что их строят за средства инвесторов.

Подобные остановки с барьерами появились во всех районах. Будут ли сносить остальные, пока неизвестно.

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Напомним, критикуют киевляне остановки не впервые. Многим не нравятся и полностью стеклянные конструкции, которые массово устанавливали ранее. Они не спасают ни от ветра, ни от жары, ни от дождя, а стекла часто бьют вандалы.

Ранее сообщалось, что в пгт Козин под Киевом произошло обрушение кровли на остановке общественного транспорта. Так, крыша рухнула через секунду после того, как от остановки отошли пассажиры. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

Также мы писали, что украинское общество слепых обратилось в суд с требованием снести МАФы, даже выиграло дело, но палатки и ныне на месте. Корреспондентам "Сегодня" незрячие и слабовидящие пожаловались – именно из-за этих лотков не могут спокойно дойти до остановки, сесть в транспорт и даже элементарно не попасть под колеса авто.

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