Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,22
27,95

В центре Киева снесли "трон" под остановку

29 августа, 11:57

Александр Марущак

Подобные остановки с барьерами появились во всех районах

Фото: facebook.com/NeinteresniyKiev

Фото: facebook.com/NeinteresniyKiev

Возле Дворца спорта в Киеве при помощи бульдозера убрали пьедестал из нескольких ступенек, которые построили под остановку гортранспорта. В мэрии отмечают, что их строят за средства инвесторов.

Подобные остановки с барьерами появились во всех районах. Будут ли сносить остальные, пока неизвестно.

Реклама

Напомним, критикуют киевляне остановки не впервые. Многим не нравятся и полностью стеклянные конструкции, которые массово устанавливали ранее. Они не спасают ни от ветра, ни от жары, ни от дождя, а стекла часто бьют вандалы.

В тренде
Первое заседание Верховной Рады IX созыва: главные подробности, фото и видео
REUTERS/Gleb Garanich

Ранее сообщалось, что в пгт Козин под Киевом произошло обрушение кровли на остановке общественного транспорта. Так, крыша рухнула через секунду после того, как от остановки отошли пассажиры. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

Также мы писали, что украинское общество слепых обратилось в суд с требованием снести МАФы, даже выиграло дело, но палатки и ныне на месте. Корреспондентам "Сегодня" незрячие и слабовидящие пожаловались – именно из-за этих лотков не могут спокойно дойти до остановки, сесть в транспорт и даже элементарно не попасть под колеса авто.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Киев снос остановка

Источник: Сегодня

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Скандал на
Скандал на "костях": на Байковом кладбище запретили сносить оградуКоммуналка
В Киеве рассчитали новые тарифы на воду
В Киеве рассчитали новые тарифы на водуЖКХ
В Киеве отключили воду в домах на семи улицах: список адресов
В Киеве отключили воду в домах на семи улицах: список адресовКоммуналка
В Киеве вода из кранов временно станет опасной: список улиц, где будут чистить водопровод
В Киеве вода из кранов временно станет опасной: список улиц, где будут чистить водопроводКоммуналка
Судьба озера в Отрадном парке: что происходит с водоемом и можно ли его спасти – фото
Судьба озера в Отрадном парке: что происходит с водоемом и можно ли его спасти – фотоКоммуналка
"Киевские энергетические услуги" анонсировали масштабный ремонт центров обслуживанияЖКХ

Новости партнеров

Loading...