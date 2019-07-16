В Киеве частично перекроют мост Патона

Ограничения будут действовать с вечера 17 июля до утра 18 июля

Фото: Сегодня

В Киеве с 20:00 17 июля до 8:00 18 июля частично ограничат движение на правобережной развязке моста имени Патона (турбине), сообщает "Киевавтодор".

Ограничения будут действовать в связи с фрезерованием асфальтового покрытия. Так, старый асфальт будут снимать на проезде от моста до бульвара Дружбы Народов. Чтобы не усложнять трафик, дорожники будут работать ночью.

Ранее в столице начался капремонт путепровода на стыке проспекта Комарова и Леся Курбаса (возле платформы "Борщаговка" и станции скоростного трамвая "Семьи Сосниных"). Тут до конца года полностью перекрыли движение на половине моста, ведущей в сторону центра города.

Также в Киеве уже несколько месяцев продолжаются работы по сносу и возведению нового Шулявского путепровода. Новости "Сегодня" сообщали, что ранее на площадке начали собирать первую пролетную металлическую конструкцию путепровода длиной в 20—25 метров. Из таких пролетов до конца года обещают собрать мост. Сборка конструкции пролета пока продолжается. Позже при помощи крана ее установят на готовые опоры моста.

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