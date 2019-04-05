В Киеве из-за аварии без горячей воды и отопления остались более 320 домов

На Борщаговке произошли две аварии

Иллюстрация. Фото: Александр Яремчук, Сегодня

В Киеве из-за аварии без горячей воды и отопления остались более 320 домов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/48f/c60/5c448fc6039b1.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/48f/c60/5c448fc6039b1.jpg 2019-04-05T13:11:24+03:00 Коммуналка На Борщаговке произошли две аварии

В связи с связи с повреждениями в двух тепловых камерах на Борщаговке остались без тепла и горячей воды 327 зданий, сообщает КП "Киевтеплоэнерго".

Аварии произошли на ул. Нежинская, 10/2 и ул. Комарова, 1.

"В связи с этим, подачу централизованного отопления и горячего водоснабжения приостановлено в 327 зданий (225 жилых домов, 1 лечебное учреждение, 10 детских садов, 6 школ, 85 ведомств), которые находятся по улицамм Борщаговская, Комарова, Нежинская, Гарматная, Гавела", – говорится в сообщении.

Ремонтные работы планируется завершить до шести утра 6 апреля.

Напомним, что отопительный сезон в Киеве завершается 6 апреля. Специалисты напоминают, что на подготовку к следующей зиме есть 6 месяцев. За это время можно успеть провести энергоаудит зданий и разработать план энергоэффективных мероприятий, привлечь финансирование для модернизации зданий через программы "теплые кредиты", городские гранты "70/30", финансирование от Фонда энергоэффективности или инвестиции энергосервисной компании.

"Можно успеть утеплить стены здания, чердак, крышу, цоколь, заменить окна на энергосберегающие, модернизировать систему отопления. Даже без существенной модернизации можно привести с небольшими усилиями и затратами свой дом в порядок: установить автодоводчики на двери в подъезде, а лучше установить тамбур, проверить целостность окон в подъезде, выполнить промывку системы отопления, убрать засоры в системе вентиляции, проверить и устранить протечки и свищи в отопительной системе, проверить и заменить покрытие крыши, если оно изношено и есть трещины. Такие мероприятия можно выполнить либо жильцам самим, если в доме есть ОСМД, либо проконтролировать, чтобы это выполнила управляющая компания, которой которая получает оплату за содержание и ремонт дома и придомовой территории", – сообщил менеджер по энергоэффективности ДТЭК ЭСКО Антон Ковалишин.

Также он уточнил, что несмотря на завершение отопительного сезона ввиду теплой погоды, некоторым жителям еще может быть холодно, особенно в ночное время. Поэтому некоторые люди включают электрообогреватели и кондиционеры, а потребление электроэнергии и нагрузка на внутридомовые электросети при этом растет.

"Чтобы меньше платить за электроэнергию в демисезонье, можно установить себе двузонный счетчик электроэнергии, который позволяет платить в 2 раза меньше за электроэнергию с 23:00 до 07:00. А также использовать умные розетки с таймером, которые помогают настроить автоматическое включение и выключение электрообогревателя в необходимые часы", - посоветовал специалист.

Отметим, что за последние несколько дней в центре Киева произошло несколько порывов трубопроводов. Так, на улице Деловой порвало трубу с горячей водой. Поток горячей воды стекал по улице от Национального университета физического воспитания и спорта Украины. Из-за ЧП на дороге образовалась огромная яма, у кромки которой "завис" автомобиль.

Также сообщалось, что из-за порыва трубы залило переход с улицы Марьяненко на переулок Кости Гордиенко на Печерске.

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