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В Киеве нет воды на шести улицах: названы причины

18 мая, 19:50

Мила Князьская-Ханова

Вернуть водоснабжение обещают за сутки

В Киеве временно отключили подачу холодной воды по нескольким адресам, рассказали в "Киевводоканале".

Так, по состоянию на вечер 18 мая, воды нет в домах на шести улицах:

  • ул. Ялтинская, 10/14;
  • ул. Дорогожицкая, 6-а, 7
  • ул. Московская, 24;
  • ул. Маршала Гречко, 8-д, 10-а;
  • просп. Правды, 85,
  • ул. Литвиненко-Вольгемут, 1.

Ремонтные бригады "Киевводоканала" уже ремонтируют повреждения. Ориентировочный срок выполнения работ – 1 сутки.

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Напомним, в ночь на понедельник, 11 мая, в Киеве при переключении насосных агрегатов на Деснянской водопроводной станции возникла аварийная ситуация. В результате снижено давление в водопроводной сети Деснянского, Днепровского, Дарницкого, Печерского, Голосеевского и Соломенского районов.

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Кроме того, в городе проходят гидравлические испытания. Так, в Оболонском районе с 12 до 25 мая гидравлические испытания с отключениями воды проходят на жилых массивах Оболонь, Приорка, Куреневка и Минском.

Ранее новости "Сегодня" сообщали о подорожании холодной воды в Киеве.

О том, чем вредна вода из-под крана, смотрите в видеоролике:

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Киев вода водоснабжение киевводоканал повреждения

Источник: Сегодня

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