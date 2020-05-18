В Киеве нет воды на шести улицах: названы причины

В Киеве временно отключили подачу холодной воды по нескольким адресам, рассказали в "Киевводоканале".

Так, по состоянию на вечер 18 мая, воды нет в домах на шести улицах:

ул. Ялтинская, 10/14;

ул. Дорогожицкая, 6-а, 7

ул. Московская, 24;

ул. Маршала Гречко, 8-д, 10-а;

просп. Правды, 85,

ул. Литвиненко-Вольгемут, 1.

Ремонтные бригады "Киевводоканала" уже ремонтируют повреждения. Ориентировочный срок выполнения работ – 1 сутки.

Реклама

Напомним, в ночь на понедельник, 11 мая, в Киеве при переключении насосных агрегатов на Деснянской водопроводной станции возникла аварийная ситуация. В результате снижено давление в водопроводной сети Деснянского, Днепровского, Дарницкого, Печерского, Голосеевского и Соломенского районов.

Кроме того, в городе проходят гидравлические испытания. Так, в Оболонском районе с 12 до 25 мая гидравлические испытания с отключениями воды проходят на жилых массивах Оболонь, Приорка, Куреневка и Минском.

Ранее новости "Сегодня" сообщали о подорожании холодной воды в Киеве.

О том, чем вредна вода из-под крана, смотрите в видеоролике:

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама