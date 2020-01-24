Вход в преисподнюю: киевлян возмутили открытый люк и "мусорная" клумба

/ Фото: Александр Марущак, Сегодня

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Киевляне жалуются на бардак, который творится на тротуаре по улице Евгения Сверстюка (бывшее название – Марины Расковой) в Днепровском районе Киева. Клумба тут переполнена мусором, а возле еще одной – открытый колодец, из которого торчат провода.

"Это какой-то вход в преисподнюю. Не дай Бог, в эту дыру вечером упадет ребенок или взрослый человек. Кто тогда будет отвечать?" – возмущается местная жительница Светлана.

"Мы конечно же можем сами закрыть крышку – это не сложно. Но колодец, судя по аббревиатуре, газовый, на крышке стоят буквы ГТС. И это очень опасно, что он открыт уже не первый день. И мусор можем сами убрать из клумбы. Его, кстати, набросали сами же прохожие. Но зачем нам тогда коммунальные службы, которых в Киеве целая армия?" – возмущается местный житель Виктор Макаров.

С киевлянином согласен начальник департамента благоустройства КГГА Алексей Кулеба.

"У каждой территории есть свой балансодержатель, который должен следить за порядком и своевременно проводить уборку и ремонт. Инспекторы по благоустройству контролирую выполнение этих работ. Мы понимаем возмущение жителей и немедленно примем меры. На указанной территории будет наведен порядок", – пообещал сайту "Сегодня" Алексей Кулеба.

Позднее колодец закрыли, а из клумбы мусор убрали.

Напомним, что в Киеве куча мусора "оживала" и гонялась за прохожими.

Ранее мы сообщали, что свалка мусора у многоэтажек в Деснянском районе Киева не дает спокойно дышать жителям микрорайона. Неизвестные свозят сюда отходы со всего города. Люди жаловались в полицию, впрочем, горы хлама продолжают расти.

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