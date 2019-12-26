Жалобы на услуги ЖКХ: в Киеве пересчитали коммуналку на 13 млн грн

Фото: ГСЧС в Днепропетровской области

В 2019 году жилищно-коммунальная инспекция Киева провела проверку почти 530 жилых домов из-за жалоб и замечаний киевлян по поводу качества услуг ЖКХ. По результатам проверок был произведен перерасчет коммуналки на общую сумму более 13 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"С начала года наша инспекция провела 527 обследований и проверок жилых домов на качество услуг. Мы оперативно реагируем на обращения киевлян и мониторим горячие линии 1551 и 1557, а также на нашей странице в Facebook", - сказал начальник Управления самоуправленческого контроля КГГА Станислав Москалевский.

Так, в течение года инспекция проведела ряд проверок некачественного содержания домов, сооружений и придомовых территорий и услуг централизованного отопления и горячего водоснабжения, обследовала детские игровые площадки, оценены качество подготовки к осенне-зимнему периоду в жилых домах. Кроме того, специалисты осмотрели межквартальные проезды и придомовые территории жилых домов всех районов Киева и оценили, сможет ли при необходимости проехать там снегоочистительная техника.

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Напомним, с декабря этого года в столице "Киевводоканал" вводит ежеквартальные взносы для потребителей многоквартирных домов.

Кроме того, ранее НКРЭКУ также обнародовала проект новой методики расчета стоимости транспортировки газа. В случае принятия этого документа стоимость доставки газа может вырасти, в зависимости от региона, от 15% до 3,8 раза, что явно увеличит суммы в квитанции за коммуналку.

Однако украинцы, по карману которых сильно бьют счета за "коммуналку", могут оформить субсидии. О том, что изменилось в системе субсидий осенью-2019 и как оформить помощь от государства, смотрите в видео сайта "Сегодня":

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