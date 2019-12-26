Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,26
25,77

Жалобы на услуги ЖКХ: в Киеве пересчитали коммуналку на 13 млн грн

26 декабря, 11:05

Речь идет об обращениях на горячие линии 1551 и 1557

Фото: ГСЧС в Днепропетровской области

Фото: ГСЧС в Днепропетровской области

В 2019 году жилищно-коммунальная инспекция Киева провела проверку почти 530 жилых домов из-за жалоб и замечаний киевлян по поводу качества услуг ЖКХ. По результатам проверок был произведен перерасчет коммуналки на общую сумму более 13 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"С начала года наша инспекция провела 527 обследований и проверок жилых домов на качество услуг. Мы оперативно реагируем на обращения киевлян и мониторим горячие линии 1551 и 1557, а также на нашей странице в Facebook", - сказал начальник Управления самоуправленческого контроля КГГА Станислав Москалевский.

Так, в течение года инспекция проведела ряд проверок некачественного содержания домов, сооружений и придомовых территорий и услуг централизованного отопления и горячего водоснабжения, обследовала детские игровые площадки, оценены качество подготовки к осенне-зимнему периоду в жилых домах. Кроме того, специалисты осмотрели межквартальные проезды и придомовые территории жилых домов всех районов Киева и оценили, сможет ли при необходимости проехать там снегоочистительная техника.

Реклама

Напомним, с декабря этого года в столице "Киевводоканал" вводит ежеквартальные взносы для потребителей многоквартирных домов.

Кроме того, ранее НКРЭКУ также обнародовала проект новой методики расчета стоимости транспортировки газа. В случае принятия этого документа стоимость доставки газа может вырасти, в зависимости от региона, от 15% до 3,8 раза, что явно увеличит суммы в квитанции за коммуналку.

Однако украинцы, по карману которых сильно бьют счета за "коммуналку", могут оформить субсидии. О том, что изменилось в системе субсидий осенью-2019 и как оформить помощь от государства, смотрите в видео сайта "Сегодня":

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Киев коммуналка перерасчет

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Люди так захотели: деревья в Киеве высадили посреди тротуара
Люди так захотели: деревья в Киеве высадили посреди тротуараДругие новости
Под Киевом появилась остановка с зонтом вместо крыши
Под Киевом появилась остановка с зонтом вместо крышиТранспорт
В сеть попали фото, как в Киеве строится тротуар с подогревом
В сеть попали фото, как в Киеве строится тротуар с подогревомКоммуналка
Ночные дровосеки: в Киеве разгорелся скандал с вырубкой деревьев на Теремках (фото)
Ночные дровосеки: в Киеве разгорелся скандал с вырубкой деревьев на Теремках (фото)Происшествия
В Киеве из-за прорыва трубы у жилого дома образовался
В Киеве из-за прорыва трубы у жилого дома образовался "бассейн"Коммуналка
Когда обращаться к поставщику электроэнергии, а когда к оператору системы распределения
Когда обращаться к поставщику электроэнергии, а когда к оператору системы распределенияКоммуналка

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...