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50 кустов и два килограмма травки: под Киевом задержали поставщиков наркотиков – видео

18 октября, 17:49

Запрещенные растения привозили из Кировоградской области и выращивали на продажу

Полсотни кустов конопли и еще два килограмма психотропного урожая были изъяты в Киевской области. Полиция разоблачила сбытчиков наркотиков, которые работали в столице. Запрещенные растения им привозили из Кировоградской области, кроме того дельцы выращивали их и самостоятельно в Киевской области. Сначала правоохранители закупили зелье под видом клиентов, а потом уже пришли с обысками в дома дельцов.

В Киеве почти ежедневно ловят торговцев наркотиками. Так ранее новости "Сегодня" сообщали о том, что полиция провела задержание парня с 17 кг наркотиков в Киеве. Он является владельцем шести интернет-магазинов по продаже наркотиков. Пакеты с психотропами он отправлял под видом торгового бренда, куда вкладывал рекламные карточки, магнитики с логотипами магазина.

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Но не только полиция борется с наркоторговлей в Украине. Напомним, не так давно в столице боролись с теми, кто распространяет наркотики. А именно – с рекламой, которую дилеры пишут на заборах и стенах домов.

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Также мы сообщали, что в Харькове развернули активную кампанию по борьбе с "закладками" и продавцами наркотиков. В мэрии открыли горячую линию для обращений, а студенты создали чат-бот.

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Киев наркотики конопля задержание киевская область

Источник: Сегодня

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